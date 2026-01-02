Oznámení o požáru domu v Seifertově ulici přijali hasiči na tísňové lince v 5:30. Vyjíždělo k němu devět profesionálních a dobrovolných jednotek. „Po příjezdu první jednotky bylo zjištěno, že požár zachvátil velkou část rodinného domu a dále se šíří na sousední objekt,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.
Z hořícího domu vynesli hasiči dva starší lidi, které předali do péče zdravotnické záchranné služby.
„Desítky minut záchranáři prováděli resuscitaci jedné z osob. Bohužel nakonec museli konstatovat smrt udušením. U druhé osoby došlo k popáleninám na 50 procentech těla a musela být uvedena do umělého spánku,“ upřesnila mluvčí Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Gabriela Netopilová Sluštíková.
|
Požár rodinného domu ohrožoval ženu s malým dítětem, oba vyvedl ven soused
„Na místo byl povolán vrtulník letecké záchranné služby, který pak zraněnou osobu transportoval do brněnské nemocnice,“ doplnila Javoříková. Zasahující jednotky podle ní nyní požár dohašují.
V souvislosti s požárem vyhlásili hasiči druhý stupeň požárního poplachu. Rozeznávají čtyři stupně. Nejzávažnější je čtvrtý, který platí jen při mimořádných situacích.