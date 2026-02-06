„Žehnání spojené s ochutnávkou je příležitostí, kdy se mohou vína tohoto ročníku poprvé společně ochutnat,“ uvedl arcibiskup Nuzík.
„Při liturgii se víno stane posvátným nápojem, který se během bohoslužby díky moci, kterou má skrze zasvěcení, promění v krev Kristovu. Je to nápoj velice ušlechtilý, protože si ho zvolil Ježíš Kristus, aby v něm projevil svou přítomnost,“ vysvětil.
Mešní víno je čistě přírodní, neobsahuje žádné chemické přísady, aromatické látky či barviva. Také je zakázáno přislazovat vylisovaný mošt před zkvašením, stejně jako pak samotné víno. Proto musí mít použité hrozny vysokou cukernatost.
Celý proces je církví pečlivě kontrolovaný. Na výrobu mešního vína – od sklizně až po produkt v láhvi – dohlíží takzvaný „liturgický dozor“. To je člověk jmenovaný zvláštní listinou České biskupské konference.
„Liturgický dozor vykonává páter Milan Palkovič. Kontroluje stav vinice, kvalitu hroznů při sklizni, ale i obhospodařování vinic jako takové,“ přiblížil sklepmistr a enolog arcibiskupství Tomáš Kotal. „Jezdí také pravidelně kontrolovat výrobu vína, jestli tam něco nepřidáváme, protože mešní víno musí být samozřejmě přírodního charakteru.“
Víno zraje na Velehradě i v Hluku
Arcibiskupství disponuje dvanácti hektary vlastních vinic. Šest hektarů obhospodařuje na Velehradě, kousek nad bazilikou, a dalších šest hektarů v trati Husí Hora v Hluku. „Pod touto vinicí je zároveň zpracování hroznů, v Kroměříži víno pouze zraje,“ vysvětlil Kotal.
Poslední sklizeň z vlastních vinic byla kolem šedesáti tun. Tyto hrozny ovšem nestačí, takže kroměřížské sklepy spolupracují se smluvními partnery, kteří dodávají hrozny splňující kritéria pro liturgické účely.
Arcibiskupské sklepy, v nichž vzniká mešní víno, mají 750 let
Zrod vinařství v Kroměříži se datuje do roku 1266, kdy biskup Bruno ze Schauenburku založil zdejší vinné sklepy. V roce 1345 pak budoucí král Karel IV., tehdy ještě jako markrabě moravský, udělil kroměřížským sklepům výsadu vyrábět mešní víno.
Kroměřížské sklepy mají díky své hloubce 6,5 metru pod zemí ideální podmínky, víno zde zraje v dřevěných sudech při teplotě devět až jedenáct stupňů. Největší sud má objem 19 280 litrů, nejstarší je z roku 1805.