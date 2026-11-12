Kroměříž chce koncem listopadu zprovoznit mobilní kluziště na Hanáckém náměstí

Obyvatelé Kroměříže si budou moci přes zimu znovu zabruslit na mobilním kluzišti na Hanáckém náměstí. Město plánuje jeho otevření na pátek 27. listopadu. Pokud bude příznivé počasí, zůstane kluziště otevřené do konce ledna příštího roku, uvedl v dnešní tiskové zprávě mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.
Delší strana kluziště má 28 metrů, kratší 13 metrů. "Kluziště budeme chystat tak, aby ledová plocha byla připravena na otevření před zahájením vánočních trhů Šťastné a veselé, které začnou na Velkém náměstí rozsvícením vánočního stromu 29. listopadu. Bruslení tak znovu doplní koncerty a další aktivity a dobré jídlo a pití, které jsou vždy součástí vánočních trhů v Kroměříži," uvedla místostarostka Vladimíra Vondráčková (nestr., za ANO).
Kluziště bude v provozu denně od 9:00 do 20:00, s výjimkou Štědrého dne, kdy se bude končit v 16:00, a na Silvestra, kdy se bruslí do 18:00. Na Nový rok se začne bruslit od 14:00. "Podobně jako v minulých letech bude u mobilního kluziště půjčovna bruslí a uzamykatelné skříňky na obuv a další věci," doplnil radní Karel Holík (SOCDEM, za KM26), jenž je i ředitelem příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Kroměříže, která kluziště provozuje.
Vstup na kluziště bude pro děti do šesti let zdarma, pro mládež za 30 korun a pro dospělé za 60 korun. Zpoplatněna bude také půjčovna bruslí. Město tradičně počítá i se stánkem s občerstvením.
Kluziště koupilo město v roce 2020 zhruba za 2,7 milionu korun. V zimní sezoně 2020/2021 jej však kvůli koronaviru nemohlo provozovat. V minulé zimě 2025/2026 kluziště navštívilo zhruba 7500 platících bruslařů. Rekordní návštěvnost město zaznamenalo v zimě 2024/2025, kdy kluziště díky příznivému počasí navštívilo více než 12.000 platících bruslařů. Provozem mobilního kluziště se radnice snaží řešit problém s omezenými hodinami bruslení pro veřejnost na zimním stadionu.