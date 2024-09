Černé scénáře a pět set tun písku. Dny plné nejistoty v Kroměříži končí

Povodně 2024 Sledovat další díly na iDNES.tv

Bydlí kousek od řeky Moravy, ale v noci na úterý se pro jistotu přestěhovala k dceři na sídliště Zachar. „Nevěděla jsem, co bude. Podle zpráv měla hladina řeky jít nahoru,“ vysvětluje Jarmila Skácelová z Kroměříže.

Je den poté a chmurné obavy z vody, která do hanáckého města přitekla v noci shora od Olomouce a Troubek, se naštěstí nenaplnily. Voda před půlnocí vystoupala na 643 centimetrů a pak začala klesat. Rezerva pro ochranu centra města přitom počítá až se sedmi metry.

„Nejhorší byla nejistota. Každý věděl, že něco přijde, ale nikdo nevěděl, co. Jen jsme museli čekat a pozorovat tu hrůzu, co se děje na severní Moravě,“ líčí Skácelová, která zrovna stojí u Moravy a pozoruje její tok. „Teď už je klid. Podívejte, voda pomalu pluje a nedivočí. Aby ne, je přece hanácká,“ směje se vitální seniorka a dává se do řeči se známou, která jde kolem.

Lidé v celé Kroměříži si dnes ráno oddychli. Všichni už tuší, že povodně jako v roce 1997 se zřejmě opakovat nebudou. Tehdy se sem voda přihnala oklikou z polí a lužních lesů od Přerovska a nefungovala ani kanalizace, tentokrát zlobily hlavně menší říčky jako Kotojedka, Zacharka nebo Vážanka. Zaplavily suterény budov, silnice, cyklostezky či domov pro seniory ve Vážanech a způsobily vznik lagun nebo zvýšení hladiny spodních vod.

Meteorologové předvídali katastrofu

Co je důležité, řeka Morava zůstala v korytě. Prognózy přitom působily děsivě. Ještě v pátek meteorologové předpovídali možné dosažení hladiny osmi metrů, což by byla pro město katastrofa. „To byla kritická chvíle, kdy jsme se všichni zapotili. Ale věřili jsme, že se předpovědi zpřesní, přece jen to bylo tři dny dopředu,“ vybavuje si starosta Tomáš Opatrný.

Město vede třetím rokem a nyní jako starosta prožívá nejtěžší chvíle. Na první pohled je na něm poznat, že je unavený, od pátku spí asi tři hodiny denně. „Voda bude ještě tak dva dny strašit, ale už cítíme mírný optimismus,“ říká v úterý dopoledne.

Velká voda měla do Kroměříže dorazit už o víkendu, ale nakonec to bylo až v pondělí odpoledne. A nebylo to úplně bez problémů. Oproti predikci meteorologů, kteří počítali s nejvýše 625 centimetry, se totiž najednou začala zvyšovat její hladina, až dosáhla zmíněných 643 centimetrů. Vedle povodňové vlny z Bečvy se na tom podílely i rozlivy vody z přítoků Moravy, jako jsou Bečva a Haná.

Klidu mezi lidmi nepřidala ani informace z pondělního podvečera, že obec Plešovec ležící na horním roku Moravy vyhlásila dobrovolnou evakuaci. „Vyslali jsme tam zástupce, aby situaci monitorovali. Bylo to složité, venku byla tma a voda byla v lese. Jediné, co se dalo dělat, bylo dát do ní měrky a hlídat, jak se hladina hýbe,“ popisuje Opatrný.

„Voda se nakonec opravdu vylila do lužních lesů, ale správně a tak, jak má být, čímž se zpomalila. Ale co především, nedošlo ke vzniku přílivové vlny jako v roce 1997, kdy se Plešovec ocitl pod vodou,“ dodává.

Městem se šířily fámy o protržené hrázi

Každopádně na sociálních sítích mezi obyvateli znovu zavládla panika. A objevily se i jiné dezinformace, které radnice musela několik dnů řešit. „Lidé psali, že se někde protrhla hráz, do města míří povodňová vlna nebo začíná evakuace. Byly to fámy, které jsme museli hned vyvrátit a snažit se lidi uklidnit,“ podotýká Opatrný.

Město bylo zároveň postaveno před volbu, zda evakuovat domov pro seniory U Moravy. Ten stojí na Erbenově nábřeží přímo u řeky. Nakonec přišlo zamítavé rozhodnutí.

„Dostali jsme informaci, že hladina Moravy se zastaví na zhruba šesti metrech a máme metrovou rezervu. Když pak ale měla přes 640 centimetrů, už jsme znervózněli,“ naznačuje starosta.

Voda se ovšem zastavila a místní seniory tak nepotkal osud jejich kolegů z domova ve Vážanech, kteří jej museli opustit už v sobotu. „Tam byla situace složitější, vylil se malý tok, u něhož není měření a chybí predikce,“ líčí Opatrný. „Rozhodli jsme se seniory evakuovat už za světla, aby to pro ně nebyl ještě větší stres. Šlo o správné rozhodnutí, několik hodin poté byl domov obklíčený vodou, která začala prosakovat dovnitř.“

V domově ve Vážanech nakonec bylo kolem 30 centimetrů vody a zatopený byl sklep i šachta. Budova tak musela být odpojena od elektřiny a plynu. Senioři skončili u svých rodin nebo v zařízení na Barborce. Jejich návrat zatím nemá přesné datum, určitě to ale nebude tento týden.

Zavřená zůstane škola a školka

Naopak ve středu už ožijí školy a školky, které byly uzavřené. Se dvěma výjimkami, jimiž jsou ZŠ Zámoraví a mateřinka Štítného. Obě leží v záplavové zóně a z preventivních důvodů zůstanou nadále nepřístupné.

„Zažili jsme povodně v roce 1997, kdy nám voda zaplavila celé přízemí a bylo tady asi 80 centimetrů. Nebylo to z Moravy, ale z vody u zahrádek,“ říká ředitelka ZŠ Zámoraví Ivana Uherková. „Teď jsme byli dopředu varováni, ale i tak jsem byla přes víkend nervózní. V kotelně a jídelně jsou kanály, voda mohla přijít odsud. Navíc loni na Vánoce jsme měli havárku a byli vytopení. Celý advent jsme uklízeli, ještě teď v červnu bylo na budově školy vidět, kudy voda tekla. Přes prázdniny jsme uklidili a vymalovali, v září otevřeli a teď nám zase hrozí voda,“ popisuje.

Uherková právě stojí v suterénu malé školy, která učí děti na prvním stupni, a spolu s vedoucí školní jídelny Marií Baierovou ukazují pytle s pískem u dveří. „Nanosili nám je sem hasiči, kterým moc děkujeme. Tatínkové dětí zase přišli v pátek odpoledne na brigádu, odnosili jsme nábytek a spotřebiče z přízemí a zahrady,“ poznamenala ředitelka.

Nejen tady se ukázalo, že když je nejhůře, lidé si navzájem pomůžou. Když městu chyběly pytle na pískování, místní je začali šít. Když vedlejší Hulín zjistil, že mu povodeň nehrozí, poslal svoji zásobu Kroměříži. A když město požádalo veřejnost o pomoc s ručním pytlováním, dorazily zástupy dobrovolníků, z nichž někteří tím strávili celý den. Další lidé jim zase nosili jídlo a pití zdarma.

Pytle s pískem se objevily například na Erbenově nábřeží, vyztužily také prostor u brány a zídky Podzámecké zahrady ve Vejvanovského ulici. Zabezpečily městské budovy nebo školy a brát si je mohli i obyvatelé.

„Zájem byl obrovský. Hned jak jsme se dozvěděli, co nám hrozí, jsme dělali další objednávky pytlů. Celkem jsme jich nakonec měli asi dvacet tisíc,“ odhaduje Opatrný. „A další jsou nachystané i teď, kdyby bylo potřeba.“

Písek se sháněl po osobních známostech během víkendu ve štěrkovnách v okolí. Použitý byl i ten z pískovišť ve městě, kde se každoročně mění, a starý jde na různé zásypy či výstavbu nových chodníků. „Celkově šlo o pět set tun písku, což je asi padesát tatrovek. A všechno se muselo ručně pytlovat,“ konstatuje starosta. „Klobouk dolů před všemi, kteří přiložili ruku k dílu. Solidarita mezi lidmi byla velká, za což jsem rád.“

14. září 2024