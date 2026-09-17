Kroměřížská nemocnice otevřela nový urgentní příjem chirurgie a oční oddělení

Kroměřížská nemocnice dnes otevřela nový urgentní příjem chirurgie a oční oddělení. Práce začaly před dvěma lety. Celková investice do přístavby nemocniční budovy A přesáhla 200 milionů korun. Investorem stavby byl Zlínský kraj, který nemocnici zřizuje. Vybavení a přístroje zaplatila nemocnice, které pomohla dotace 33 milionů korun z Integrovaného regionálního operačního programu, řekla dnes ČTK předsedkyně představenstva nemocnice Lenka Mergenthalová.
Budova je na místě části někdejšího parku a travnaté plochy. V přízemí dvoupodlažního objektu je urgentní příjem chirurgických oborů. V prvním patře je oční oddělení s vlastním operačním sálem. "My jsme přístavbu už začali postupně zprovozňovat, protože není jednoduché nové provozy a novou budovu osídlit. Takže oční ambulance v prvním patře už fungují. Příští týden se rozbíhá operativa na novém operačním sále a v průběhu října, listopadu budeme rozjíždět i tady ambulance v přízemí, urgentní příjem," řekla Mergenthalová.
Objekt navazuje na dřívější přístavbu s magnetickou rezonancí a ortoptikou z roku 2019. "Urgentní příjmy mají sloužit pro zrychlení a zkvalitnění průchodu pacientů zdravotním systémem nemocnic. Součástí urgentního příjmu oproti všem ambulancím, které jsme měli, je takzvaná expektace. Pacient na pozorování je umístěn na monitorované lůžko, jsou zde provedeny odběry, je poslán na zobrazovací metody. Po celé vyšetřovací rutině rozhodneme, jestli půjde k příjmu, anebo bude léčen ambulantně," uvedla předsedkyně představenstva.
U části pacientů podle ní není na první pohled jasné, zda musejí být hospitalizováni. "Tyhle prostory nám umožní důstojně se o pacienty postarat. Protože v řadě zařízení, a bylo to i u nás v nemocnici, tady hlavně u chirurgie, leželi pacienti na vozíčku s infuzí, s kapačkou. Doba už je někde jinde a o tyto pacienty se musíme umět dobře postarat," řekla Mergenthalová.
Oční oddělení se do přístavby přestěhovalo z centrální budovy. Oční operativa díky tomu uvolní místo na centrálních operačních sálech, které je potřeba hlavně pro klasické chirurgické obory. Pacienti očního oddělení, kteří potřebují operaci, tedy již nemusejí nikam docházet. Nové prostory si vyžádaly navýšení počtu zaměstnanců nemocnice. "My jsme částečně už tým posílili. Postupně, tak jak se provoz bude rozbíhat, podle potřeby budeme tým doplňovat a posilovat," doplnila Mergenthalová.
Do budoucna plánuje nemocnice nová lůžková oddělení, zázemí pro personál, kuchyni a jídelnu, centrální šatny, skladovací prostory nebo operační sály. Rada Zlínského kraje podle hejtmana Radima Holiše (ANO) odsouhlasila projektovou dokumentaci jižní a západní přístavby budovy A. "Budou dalšími velkými posuny této nemocnice," řekl dnes Holiš. Odhadované náklady jsou ve stovkách milionů korun.