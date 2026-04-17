Kroměřížská nemocnice rozvíjí paliativní péči, vznikl i paliativní tým

Kroměřížská nemocnice rozvíjí paliativní péči, zejména na oddělení ošetřovatelské péče, která se specializuje na dlouhodobě nemocné pacienty. Vznikl také paliativní tým, který bude působit napříč všemi odděleními, sdělila dnes ČTK mluvčí nemocnice Veronika Slaměnová. Hlavním cílem paliativní péče je zvyšování kvality života nevyléčitelně nemocných.
Potřeba paliativní péče v nemocnici stejně jako v jiných zařízeních roste. "V této souvislosti jsme se přihlásili se svým projektem, který má za cíl rozvoj paliativní péče v naší nemocnici, do grantové výzvy Nadačního fondu Abakus spolupracujícího s Centrem paliativní péče. A uspěli jsme. Díky tomu jsme jako jediní ve Zlínském kraji získali dotaci ve výši 750.000 korun, díky nimž máme podmínky pro maximální rozvoj tolik potřebné péče o nevyléčitelně nemocné," uvedla náměstkyně pro vzdělávání Pavla Drábková.
Hlavní část paliativní péče bude poskytována na oddělení ošetřovatelské péče, které bude zastřešovat fungování nového paliativního týmu. "V jádrovém týmu je v tuto chvíli jedenáct lidí, kteří se budou v průběhu letošního roku postupně dovzdělávat v oblasti paliativní péče a následně do projektu postupně zapojí další kolegy napříč celou nemocnicí," uvedla mluvčí. Tým bude zaměřený nejen na dospělé, ale i na dětské pacienty s vážným onemocněním.
"Činnost týmu bude především multidisciplinární, bude tedy postavena nejen na poskytování lékařské péče, ale také ošetřovatelské, sociální a psychologické. Podporu bude tým poskytovat nejen samotným pacientům, ale také jejich rodinám," uvedla mluvčí. Paliativní týmy či ambulance fungují také v dalších nemocnicích v kraji, zájem o jejich služby roste.