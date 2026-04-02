Kroměřížská nemocnice zruší od pondělí omezení návštěv. Platilo na lůžkových odděleních kvůli zvýšenému výskytu chřipkových onemocnění od 7. února. Od pondělí 6. dubna budou návštěvy v nemocnici opět bez omezení, uvedla dnes nemocnice na svém webu. ČTK informaci potvrdila mluvčí nemocnice Veronika Slaměnová.
"Stále však prosíme, pokud na sobě pozorujete příznaky respiračního onemocnění, odložte svou návštěvu na později," uvedla nemocnice.
Kroměřížská nemocnice byla poslední ve Zlínském kraji, kde zákaz či omezení návštěv platilo. Ostatní nemocnice je zrušily již dříve.
Počet nemocných s akutním respiračním onemocněním ve Zlínském kraji v posledních týdnech klesá. Na konci minulého týdne v kraji stonalo 1051 lidí v přepočtu na 100.000 obyvatel, což bylo o 5,7 procenta méně než v předchozím týdnu. Nemocných s chřipkou bylo stejně jako v předchozím týdnu 32 lidí ze 100.000.