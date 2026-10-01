Kroměřížská radnice připravuje nové kreativní centrum pro mladé lidi Garáž

Kroměřížská radnice připravuje nové kreativní centrum pro mladé lidi nazvané Garáž. Mělo by vzniknout ve dvoře zchátralého objektu hospodářského traktu domu číslo popisné 34 v Pilařově ulici, sdělil dnes ČTK mluvčí radnice Jan Vondrášek. Radnice má hotovou studii, podle které tam bude kavárna, prostor pro coworkingovou práci, klubovnu či výstavní víceúčelový prostor.
"V Kroměříži dlouhodobě chybí místo, kde by se mohli setkávat studenti a mladí lidé. Budou zde moci studovat, navštěvovat malé kulturní akce či výstavy, hrát hry nebo se zde prostě budou jen setkávat," uvedla iniciátorka projektu, radní města Vladimíra Vondráčková (za ANO).
Objekt byl původně využívaný jako stáje či kočárovna. Podle projektu z roku 1927 byl přestavěn na garáže. "Tyto prostory jsou v centru a nevyužité. Přitom jsou poblíž arcibiskupského i státního gymnázia, konzervatoře i základní umělecké školy. Daleko není ani střední pedagogická škola. Studenti tak budou mít kreativní centrum blízko, a tak věřím, že je zaujme. Na programu Garáže budou sami studenti spolupracovat, a to například i prostřednictvím školního parlamentu nebo žákovského zastupitelstva," uvedla Vondráčková.
Studie zachovává nejcennější dochovanou část objektu, uliční fasádu, která v původní dvoupodlažní podobě sloužila jako reprezentativní dokreslení fasád Pilařovy ulice. Druhé podlaží fasády se nedochovalo. "Hlavní objekt budoucího kreativního centra Garáž respektuje podlouhlou úzkou stopu historického objektu. Po jeho straně zůstane zachován venkovní veřejný prostor vytvářející kryté zákoutí hlavního vstupu, který je lemován kavárenským nábytkem. Z tohoto místa tak lidé budou mít výhled na kostel sv. Mořice a na arcibiskupské gymnázium," uvedl mluvčí.
Ve druhém podlaží se počítá s víceúčelovým sálem se vstupem na terasu. "Ta může v letních měsících rozšířit možnosti pracovních i výstavních ploch a především poskytne návštěvníkům blízký kontakt s gotickou památkou, kostelem sv. Mořice, z jiné perspektivy," uvedla Vondráčková. Počítá se i se sociálním zařízením, kanceláří a technickou místností.
Na studii navazují práce na podkladech pro zpracování projektové dokumentace. "Naším přáním je realizovat kreativní centrum v příštím volebním období, a to ideálně s využitím dotačních prostředků," uvedl starosta Tomáš Opatrný (ANO).