Kropicí vůz či mlžné brány pomáhají lidem na festivalu Zlín žije zvládat vedro

Kropicí vůz, mlžné brány či pítka pomáhají návštěvníkům festivalu Zlín žije zvládat vedro. Organizátoři třídenního festivalu v centru Zlína také přidali slunečníky, pod kterými se lidé mohou schovat, nabízejí i kloboučky, slunečníky, vějíře a rozprašovače. Program pořadatelé neomezovali. Vysoké teploty lidi od návštěvy festivalu výrazně neodradily, nižší je návštěvnost spíše jen přes den. Festival začal v pátek, letos se koná pátý ročník. V minulých letech jej navštívilo 15.000 až 20.000 lidí.
"To největší opatření je, že jsme ve veřejném prostoru, kde se festival nachází, rozmístili různé slunečníky, stínidla. Máme také rozprašovače. Lidé si mohou půjčovat také malé rozprašovače sami pro sebe. Máme k dispozici vějíře, nějaké mini slunečníky. Máme velmi intenzivní spolupráci s Technickými službami Zlín, kdy nám mezi festivalovými zónami jezdí kropicí vůz, který nám kropí návštěvníky, a to má opravdu velký efekt," řekla dnes ČTK Jana Kubáčová, ředitelka pořádajícího kulturního a kreativního centra Živý Zlín. Více je také mlžítek, mezi návštěvníky procházejí zdravotníci.
Program se nemusel upravovat. "Samotnou mě překvapilo, že program jako takový, co se týče kapel nebo účasti komunit, nedoznal žádné změny. Jsem ráda, že nám přijedou všichni muzikanti a jsou nesmírně stateční. Stejně tak dnes v parku Komenského jsou víceméně všechny komunity, které jsme plánovali," uvedla Kubáčová. V parku se představují desítky komunit a neziskových organizací z regionu.
Účinkující mají k dispozici vodu, nápoje se chladí v ledničkách, na pódiích jsou větráky. "Nějaké změny v návštěvnosti počasí způsobilo přes to největší horko. Samotní návštěvníci se hlídají, schovávali se třeba ve stínu, nebyli tolik u pódia. Přes den byla návštěvnost maličko nižší než třeba v loňském roce. Nicméně vynahradil to o to víc večer, kdy zase naopak páteční večer byla návštěvnost vyšší," uvedla Kubáčová.
Na festivalu vystoupí na sedmi scénách pět stovek muzikantů, od hlavních hvězd po mladé talenty ze základních uměleckých škol ve Zlíně. Dnes je například na programu vystoupení kapel Buty, Září či The Tap Tap nebo slovenského rappera Dušana Vlka. V neděli zahraje Michal Prokop Trio nebo Sváteční pop – audiovizuální improvizace Petra Nikla, Milana Caise, Ondřeje Smeykala a Jiřího Hradila. Každý festivalový den zakončuje afterparty. Vstup na festival je zdarma, akci financuje město.
Někteří organizátoři v regionu víkendové akce kvůli vedru odvolali. Výstaviště Kroměříž kvůli očekávaným vysokým teplotám zrušilo na dnešek plánovanou akci Největší zábava na Moravě. Pořadatelé Slováckého léta v Uherském Hradišti zrušili kvůli vedru půlmaraton. Naopak například Bikemaraton Drásal se dnes jel. V kraji má dnes být podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu až 37 stupňů Celsia, v neděli by mohlo být ještě tepleji.