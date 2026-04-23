„Jednou jsme se ztratily. Nějak nám nefungovala GPS navigace,“ přiznaly Vladimíra a Šárka z Uherského Brodu, které při slavnostním otevření stezky dorazily do vinařské uličky v Kudlovicích, přes niž trasa vede.
„Když jsme se ocitly mimo hlavní skupinu cyklistů, tak jsme špatně odbočily. Možná s tím neumíme zacházet tak dobře jako mladší generace, pro nás by asi byly lepší značky. Ale nakonec jsme to zvládly,“ smály se.
Nová stezka začíná a končí ve Spytihněvi, odkud vede do Napajedel, Kudlovic, Pohořelic, Traplic, Jalubí, Huštěnovic a Babic. Je středně obtížná, měří 43,5 kilometru, povrch je na ní převážně zpevněný a převýšení dosahuje 589 metrů. Organizátoři doporučují gravely, treková kola, horská kola a elektrokola.
„Je první virtuální trasou v síti Moravských vinařských stezek. Náklady na údržbu tak budou minimální a technologie nám umožní kdykoliv aktualizovat informace pro návštěvníky s chytrým mobilem nebo sledovat návštěvnost stezky,“ uvedl manažer Moravských vinařských stezek Radek Durna ze společnosti Tooristika.
Cyklisté díky nově zařazené trase poznají nejsevernější část Slovácké vinařské podoblasti. Čeká je výhled na kopce Chřibů i Bílých Karpat, hrad Buchlov či kapli svaté Barbory.
„Některé části jsou vyloženě za odměnu, ale některé spíš za trest. Jel jsem na normálním kole a jsem rád, že jsem ty kopečky zvládl, nevěděl jsem dopředu, do čeho jdu,“ líčil Marek ze Zlína.
I cyklisté, kteří tento region znají, byli překvapení, jak byla trasa kopcovitá. I přes místy namáhavé úseky si ale oochvalovali hlavně krásné výhledy do krajiny.
„Přestože trasa vede nejsevernějšími obcemi Slovácka, které nejsou typické velkými a rozsáhlými vinohrady, ale naopak vinohrádky menšími, spíše rodinnými, je jednoznačné, že tradice vinařství je zde stále živá,“ poukázal uherskohradišťský starosta a předseda správní rady Region Slovácko Stanislav Blaha.
Mezi typické odrůdy této oblasti patří Rulandské bílé, Veltlínské zelené či Müller Thurgau. A právě Kudlovická vinařská stezka chce vína této části Slovácka co nejvíce přiblížit veřejnosti.
Poslední vinohrad v Halenkovicích
Trasa vede například do Pohořelic, které mají za sebou nejen historii pěstování révy vinné, ale také živé vinařství. Drobní pěstitelé jsou také v napajedelské části Radovany.
Cyklisté projedou kolem posledního zachovaného vinohradu v Halenkovicích a odtud pokračují ke zmíněným vinným sklepům v Hubáčkově ulici v Kudlovicích. Vinohrady nechybějí ani v Traplicích a Jalubí.
Na největší koncentraci vinařů narazí výletníci právě v Kudlovicích, kde mají přes dvacet pěstitelů, kteří obhospodařují tři hektary vinic.
„Náš děda začal vinařit v roce 1976, kdy jsme měli první vinohrad. Teď mám asi 1 100 hlav. Dá to dost práce, ale beru to jako koníček a zábavu,“ prozradil jeden z vinařů Michal Chrástek.
Místní vinaři pořádají už několik desetiletí vinařskou výstavu, postavili uličku sedmnácti unikátních sklepů a pečují o raritní vinný lis z 18. století.
Kudlovické vinné sklepy se opět otevřou už o tomto víkendu. V sobotu se totiž uskuteční tradiční akce Na kole vinohrady, kdy si cyklisté mohou vybrat trasu podle potřebné obtížnosti nebo oblíbených vinařů. Na trase bude třicet vinařských zastávek.
