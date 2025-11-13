Z Kudlovské přehrady mělo být místo pro relaxaci, Zlínu ale chybí peníze

Milan Libiger
  9:12aktualizováno  9:12
Zlínská radnice chystala proměnu Kudlovské přehrady v centru města na rekreační oblast, kde by mohli lidé trávit volný čas. Loni z její hladiny nechala odstranit chátrající loď. Letos nebo příští rok chtěla nádrž vypustit a vyčistit její dno od nánosů bahna, jehož tam má být místy až osm metrů.
Kudlovská přehrada nedaleko centra Zlína se měla stát místem pro relaxaci...

Kudlovská přehrada nedaleko centra Zlína se měla stát místem pro relaxaci obyvatel města. Měst na její revitalizaci ale nemá peníze. (listopad 2025) | foto: Jan SalačMAFRA

Kudlovská přehrada nedaleko centra Zlína se měla stát místem pro relaxaci...
Zima ve Zlíně (leden 2025)
Zamrzlá Kudlovská přehrada v centru Zlína (leden 2025)
Zamrzlá Kudlovská přehrada v centru Zlína (leden 2025)
6 fotografií

Vedení zlínského magistrátu už několik let mluvilo o tom, že by na přehradě mohla být mola, šlapadla a případně by se tam dalo i koupat. Velké plány ale dostávají trhlinu, protože na to město nemá peníze. Realizace se tak posouvá.

„Letos jsme s tím nepočítali a v plánech na příští rok to také není. Nemáme hotový ani projekt na rekultivaci okolí,“ sdělil primátor Jiří Korec.

Důvodem je finanční situace Zlína, který doplácí mimo jiné na nevýhodné přerozdělení daní. Pokud se to nezmění, projekt se odsune do dalších let a místo toho se budou dělat jiné investice.

Bárka na zlínské přehradě mizí před očima, pak se promění i okolí nádrže

„Tím, že máme finanční prostředky omezené, se snažíme dělat pouze projekty s vysokou přidanou hodnotou, což odbahnění přehrady nesplňuje,“ naznačil Korec.

Přednost má dostat například půlmiliardová proměna Velkého kina na víceúčelový sál, který bude mít regionální přesah. Přidanou hodnotu u přehrady má podle vedení magistrátu rekultivace jejího okolí, ovšem s tím musí být spojené odbahnění dna, které bude stát zhruba 20 milionů korun. Celkové náklady pak mohou být až 30 milionů.

„Vnímáme, že je to věc, která se řeší roky a je třeba ji napravit,“ konstatoval Korec. „Nemáme to nastavené tak, že to bude třeba až za dvacet let. Musíme to řešit dříve, ale prioritu teď mají jiné věci,“ dodal.

Vypustí přehradu dvakrát?

Povodí Moravy zase chtělo minulý měsíc začít s opravou bočního přepadu přehrady. „Stavba měla být zahájena odlovem ryb a vypuštěním nádrže. Bohužel se nám v letošním roce nepodařilo vysoutěžit zhotovitele stavby, proto jsme nuceni její realizaci posunout o rok,“ řekla mluvčí podniku Jana Kučerová.

Práce tak mají odstartovat příští rok na podzim. Potrvají přibližně deset měsíců a nádrž během nich bude vypuštěná. Pokud tedy město nenajde pro příští rok potřebné miliony korun, bude se vodní plocha vypouštět hned dvakrát.

„Oba projekty jsou od začátku připravovány v úzké vzájemné koordinaci. Ideální by bylo realizovat obě stavby společně, nicméně jejich samostatná realizace je také možná,“ konstatovala Kučerová.

Nová tvář zlínské přehrady. Loď letos zmizí, město zvažuje koupání

„Podle informací z Povodí Moravy není problém přehradu zase napustit a vypustit později. Není to šťastné, ale na její funkci to nebude mít vliv,“ poznamenal Korec.

Nádrž, která vznikla v letech 1931 a 1932 jako zdroj vody pro hašení požárů, je zanesená usazeným bahnem a její vyčistění je potřebné. Při kolaudaci měla objem téměř 28 tisíc metrů krychlových, její kapacita je teď menší. Břehy jsou zarostlé a špatně průchodné.

Čištění nebude jednoduché. Z přehrady se budou muset odstranit náletové dřeviny a bude nutné postavit sjezd pro těžkou techniku. Pak dojde k jejímu vypuštění a přitom bude třeba vybudovat provizorní koryto Kudlovského potoka přes plochu nádrže.

Dno prohlédnou i pyrotechnici

Přes zimu by měly vymrznout sedimenty na dně, následně se začnou těžit a odvážet. Udělá se i pyrotechnický průzkum, v minulosti se totiž objevily informace, že by na dně mohla být stará munice. Vybuduje se sedimentační jímka, upraví břehy s úkryty vodních živočichů.

Potom se nádrž znovu napustí. „Současně se nabízí příležitost propojit vodní dílo s městem a vytvořit atraktivní rekreační oblast,“ zmínila Kučerová. Na to ale budou potřeba peníze, které Zlín nemá.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Babosed v MHD má „tajný“ fanklub. Patříte do něj také? A proč oblíbené sedadlo občas blokuje mop?

U některých typů autobusů sedíte výše než ostatní cestující, vždy máte dobrý...

Místo, kde se kříží zájem o výhled s potřebou klidu a osobního prostoru, to je babosed. Přední sedadlo v autobuse je pro některé cestující svatyní, pro jiné noční můrou. A pro řidiče často zkouškou...

Praha v 60. letech 20. století vás překvapí. Na Václaváku se prodávalo palivové dříví

Paní na Václavském náměstí v 60. letech prodává palivové dříví.

Nedávno jsem byl pracovně v zatím uhelné mělnické elektrárně, která funguje kromě výroby proudu hlavně jako teplárna pro hlavní město, alespoň její vltavskou pravobřežní část. Nápad vystavět dálkový...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Reklamní slogany. Poznáte firmu nebo výrobek?

Pouliční chodící reklama

Nemusíte ani vidět obrazovku. Podle typické věty, zvolání či výkřiku je jasné, že právě běží reklama na... Vybrali jsme pro vás pár starších i novějších reklamních vět. Některé z nich zlidověly,...

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

Lezci instalují na Černou věž slavnostní osvětlení, dostala i bezpečnostní síť

Pracovníci specializované firmy instalují nové osvětlení na vrcholu klatovské...

Na ochozu a na střeše klatovské Černé věže jsou v těchto dnech k vidění lezci, kteří na dominantě města instalují nové slavnostní osvětlení. Věž navíc dostala v létě bezpečnostní síť, která by měla...

13. listopadu 2025  10:22,  aktualizováno  10:22

„Pečené rukavice“ – vyrábíme jako první v Evropě

13. listopadu 2025  10:10

Lidské plíce nejsou ještěrčí ocásek. Když se „porouchají“, poškozené se neobnoví ani nedorostou

ilustrační snímek

Zkuste si představit, že bydlíte v bytě 3 plus 1. A najednou vám z něho začnou, kousíček po kousíčku, ubourávat. Po centimetrech, po decimetrech. Každým rokem se plocha obydlí zmenšuje. Snažíte se...

13. listopadu 2025

Světový den laskavosti: Laskavost znamená i nezavírat oči. I tiché násilí potřebuje odvahu blízkých

13. listopadu 2025  9:56

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Boj o Bedřišku. Příznivci ostravské kolonie obsadili dům před demolicí, v akci policie

Příznivci ostravské lokality Bedřiška obsadili jeden z domů určený k demolici....

Příznivci ostravské lokality Bedřiška dnes obsadili jeden z domů určený k demolici. Na místě je policie. Starosta řekl, že situaci nechce eskalovat.

13. listopadu 2025  9:12,  aktualizováno  9:49

Dobrovolníci obnovili stezku ve Slepičích horách, turisté už ji nepřehlédnou

Dobrovolníci vyrazili na brigádu do Slepičích hor na Českokrumlovsku a obnovili...

Byla to zarostlá cesta, kterou by možná nejeden turista i přehlédl. Po prvním listopadovém víkendu už to ale neplatí. Dobrovolníci vyrazili na brigádu do Slepičích hor na Českokrumlovsku a obnovili...

13. listopadu 2025  9:42,  aktualizováno  9:42

Prodloužený víkend přinese komplikace v metru. Předposlední výluka roku 2025 potrvá 3 dny

Stanice metra I. P. Pavlova

Cestující pražského metra čeká o prodlouženém víkendu dopravní omezení. Od soboty 15. listopadu do pondělí 17. listopadu 2025 bude přerušen provoz linky C v úseku Hlavní nádraží – Pražského povstání...

13. listopadu 2025  9:39

V Lanškrouně likvidují drůbež kvůli ptačí chřipce, hasiči usmrtí 150 tun zvířat

V Lanškrouně začala likvidace velkochovu drůbeže. (13. listopadu 2025)

Likvidace chovu drůbeže v Lanškrouně na Orlickoústecku, kde se vyskytla ptačí chřipka, začala ve čtvrtek vynášením mrtvých kusů. Během dne bude pokračovat usmrcováním živých slepic a kohoutů....

13. listopadu 2025  9:32

Pozor! Děti v bundách a autosedačkách!

13. listopadu 2025  9:31

Z Kudlovské přehrady mělo být místo pro relaxaci, Zlínu ale chybí peníze

Kudlovská přehrada nedaleko centra Zlína se měla stát místem pro relaxaci...

Zlínská radnice chystala proměnu Kudlovské přehrady v centru města na rekreační oblast, kde by mohli lidé trávit volný čas. Loni z její hladiny nechala odstranit chátrající loď. Letos nebo příští rok...

13. listopadu 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

Světový den diabetu 2025: Počet diabetiků roste, umělá inteligence pomáhá řešit nedostatek lékařů

13. listopadu 2025  9:10

Přípravy finišují, v Brodě se otevře největší umělé kluziště v republice

Technici v Havlíčkově Brodě dokončují přípravu plochy pro veřejné bruslení....

Milovníci bruslení v Havlíčkově Brodě dostanou předčasný vánoční dárek. Město pořídilo speciální mobilní umělé kluziště Glice. S rozměry 25 krát 25 metrů a plochou 625 metrů čtverečních bude největší...

13. listopadu 2025  8:32,  aktualizováno  8:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.