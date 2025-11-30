Čtyřmetrová socha ve tvaru podkovy připomene tradici kunovické Jízdy králů

Neobvyklá dominanta má v budoucnu stát v centru Kunovic. Připomínat bude tradici Jízdy králů, která je součástí města více než sto let. Čtyřmetrovou sochu v blízkosti radnice navrhl a vytvoří akademický sochař Ondřej Oliva.
Socha ve tvaru podkovy, která má připomínat tradici Jízdy králů v Kunovicích....

Socha ve tvaru podkovy, která má připomínat tradici Jízdy králů v Kunovicích. Autorem je sochař Ondřej Oliva. Vizualizaci díla poskytlo město Kunovice. | foto: Město Kunovice

„Socha svým tvarem připomíná tři velké koňské podkovy propletené v několika průsečících do sebe. Každá podkova je tvořena stovkami bronzových prvků různých rozměrů, ve kterých jsou vyrytá jména králů v jednotlivých ročnících,“ přiblížil Oliva.

Město chce celé prostranství na náměstí Svobody v okolí radnice a Staré školy upravit a zkultivovat. Proto zastupitelé schválili krajinářsko-architektonickou studii, na jejímž základě přibudou u vzrostlé lípy lavičky, židličky, trvalkové záhony a stromy. V druhé části bude umístěná nová socha.

Socha ve tvaru podkovy, která má připomínat tradici Jízdy králů v Kunovicích. Autorem je sochař Ondřej Oliva. Vizualizaci díla poskytlo město Kunovice.
„Výklad Ondřeje Olivy v rámci veřejného projednávání celého záměru nenechal nikoho na pochybách o tom, že toto dílo bude opravdovou dominantou nejen svými rozměry,“ poukázal mluvčí radnice Zdeněk Kučera.

Oliva nad návrhem strávil dva roky. Studoval materiály o Kunovicích, setkal se s různými lidmi kvůli rozhovorům o místních obyvatelích a hodiny strávil poznáváním samotného prostoru.

Tetičky z Kunovic vyrobily pro Jízdu králů desetitisíce růží, trvalo jim to měsíc

Právě ten umožní, aby místní měli k soše blízko, mohli se jí dotýkat, pozorovat ji v různých obdobích i denních časech. Jízda králů zapsaná na seznamu nemateriálního kulturního dědictví UNESCO znamená pro mnohé rodiny osobní vzpomínku a je součástí jejich historie.

Hlavně pro ně bude zajímavé hledat podkovu se jménem svého krále a ročníkem, v němž slavnost významně prožili. Díky dlouhé historii se také může stát, že jedna rodina najde hned několik podkov se jmény svých předků. Po každé slavnosti by pak měla vždy přibýt další podkova se jménem nejmladšího krále.

Příprava může trvat několik let

Jednotlivé podkovy budou vyrobené z ušlechtilého bronzu, budou na soše různě rozmístěné a také budou mít různé rozměry od reálných velikostí až po několikanásobné zvětšení. V jednom místě z nich bude vystupovat hlavní prvek – symbol růže.

Při Jízdě králů má papírovou růži v ústech mladý král, který tak připomíná pověst o Matyáši Korvínovi, který v přestrojení za dívku prchá před nepřáteli. Aby se ani hlasem neprozradil, má v ústech růži.

„Je to tajemství bedlivě chráněné a střežené sevřením okolních prvků. Rostlina je pevně semknutá tělem díla a bude z litého bronzu, při dopadu slunečního světla se leskne a působí jako šperk,“ popsal sochař Oliva.

Kroměříž hledá místo pro památník biskupa, který přivezl Tizianův obraz

Celá socha dostane povrchovou úpravou proti vnějším povětrnostním vlivům a bude vytvořená z pevných svazků tak, aby odolala vandalismu a nepotřebovala další údržbu. Kdy bude socha na náměstí stát, není v tuto chvíli jasné, stejně tak jako potřebné náklady.

V podobných projektech není neobvyklé, že jde o několikaletou přípravu a práci. Například v Kroměříži, kde v těchto dnech odhalí památník díla biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna, jenž je dílem Ondřeje Olivy, trvala doba od podpisu smlouvy s městem až po realizaci čtyři roky.

Jeho diplomovou práci zakoupila do svých sbírek Národní galerie v Praze, v roce 2015 vystavoval ve slavném římském muzeu Maxxi.

Brněnské děti se díky projektu Vesny zapojily do utváření veřejného prostoru

