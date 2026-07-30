Kvalita vody v přírodních koupalištích ve Zlínském kraji je nadále dobrá

Kvalita vody v přírodních koupalištích ve Zlínském kraji je i na konci července dobrá. Na všech sledovaných místech je vhodná ke koupání, řekla dnes ČTK Eva Javoříková z krajské hygienické stanice. Ve slepém rameni řeky Moravy u Napajedel a v Luhačovické přehradě na Zlínsku má však voda mírně zhoršené vlastnosti. Pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů tam je sice nízká, hygienici přesto lidem doporučují, aby se po koupání osprchovali pitnou vodou.
Na Pahrbku i v Luhačovické přehradě je kvalita vody na druhém stupni z pětibodové škály. "Je tam nižší průhledností vody, vyšší obsah chlorofylu a začínají se vyskytovat i sinice, ale zatím to ještě není nijak masivně. Uvidíme, co s tím udělají současná vedra," zdůvodnila mírně zhoršenou kvalitu vody na těchto místech Javoříková.
Na dalších místech ve Zlínském kraji je voda podle testů z tohoto týdne v naprostém pořádku. Platí to pro Štěrkáč v Otrokovicích na Zlínsku a na Vsetínsku pro přehrady Horní Bečva a Bystřička a také štěrkoviště v Novém Hrozenkově.
Vodu z přírodního koupaliště Albatros v Ostrožské Nové Vsi na Uherskohradišťsku a nádrže Všemina na Zlínsku tentokrát hygienici netestovali, činí tak jednou za čtyři týdny. V první polovině července byla voda na prvním z těchto míst zcela v pořádku, na druhém měla mírně zhoršené vlastnosti kvůli nižší průhlednosti a zvýšenému množství chlorofylu.
Postupně hygienici ve Zlínském kraji zveřejňují i výsledky měření od majitelů tří přírodních koupacích biotopů, a to v Honěticích na Kroměřížsku, Modré na Uherskohradišťsku a Prostřední Bečvě na Vsetínsku. Biotopy v Honěticích a Modré měly podle dosavadních červencových testů vodu zcela v pořádku. Stejně tomu bylo i v plavecké části biotopu v Prostřední Bečvě, v brouzdališti tam však byla v polovině července voda nevhodná ke koupání.
Vodu bez jakýchkoliv závad hodnotí hygienici stupněm jedna. Při pátém stupni je voda nebezpečná ke koupání, které se proto v takovém případě zakazuje. Informace o výsledcích testů kvality vody na vybraných místech jsou zveřejněny na webových stránkách krajské hygienické stanice.