Kvalita vody v přírodních koupalištích ve Zlínském kraji zůstává dobrá

Kvalita vody v přírodních koupalištích ve Zlínském kraji zůstává ve třetím prázdninovém týdnu dobrá. Na všech sledovaných místech je vhodná ke koupání, řekla dnes ČTK Eva Javoříková z krajské hygienické stanice. Ve třech koupalištích v přírodě na Zlínsku a ve dvou na Vsetínsku má však voda mírně zhoršené vlastnosti. Pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů tam je sice nízká, hygienici přesto lidem doporučují se po koupání osprchovat pitnou vodou.
Na Zlínsku platí druhý stupeň z pětibodové škály kvality vody ve slepém rameni řeky Moravy Pahrbek u Napajedel, v Luhačovické přehradě a v nádrži Všemina. Na Vsetínsku je tomu tak v přehradě Bystřička a také v případě štěrkoviště v Novém Hrozenkově. "Většinou se jednalo o zvýšený chlorofyl a sníženou průhlednost," zdůvodnila mírně zhoršenou kvalitu vody na těchto místech Javoříková.
Na dalších místech ve Zlínském kraji je voda podle testů z tohoto týdne v naprostém pořádku. Platí to pro Štěrkáč v Otrokovicích na Zlínsku, nádrž Horní Bečva na Vsetínsku a přírodní koupaliště Albatros v Ostrožské Nové Vsi na Uherskohradišťsku.
Postupně hygienici ve Zlínském kraji zveřejňují i výsledky měření od majitelů tří přírodních koupacích biotopů, a to v Honěticích na Kroměřížsku, Modré na Uherskohradišťsku a Prostřední Bečvě na Vsetínsku. Všechny tři biotopy mají podle dosavadních červencových testů vodu zcela v pořádku.
Vodu bez jakýchkoliv závad hodnotí hygienici stupněm jedna. Při pátém stupni je voda nebezpečná ke koupání, které se proto v takovém případě zakazuje. Informace o výsledcích testů kvality vody na vybraných místech jsou zveřejněny na webových stránkách krajské hygienické stanice.