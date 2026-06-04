Kvalita vody v přírodních koupalištích Zlínského kraje je začátkem sezony dobrá

Kvalita vody v přírodních koupalištích ve Zlínském kraji je na začátku sezony dobrá. Na všech místech regionu, kde její jakost v tomto týdnu testovali, je v naprostém pořádku a tedy vhodná ke koupání. Výsledky kontrol kvality vody zveřejňuje krajská hygienická stanice na svých webových stránkách.
Na Zlínsku se mohou lidé podle hygieniků bez jakýchkoliv obav aktuálně koupat na Štěrkáči v Otrokovicích, v Luhačovické přehradě a také na Pahrbku, což je slepé rameno řeky Moravy v Napajedlech. Na Vsetínsku platí totéž pro přehrady Bystřička a Horní Bečva i štěrkoviště v Novém Hrozenkově.
Vodu z přírodního koupaliště Albatros v Ostrožské Nové Vsi na Uherskohradišťsku a z nádrže Všemina na Zlínsku hygienici tentokrát netestovali, u těchto koupacích oblastí tak v sezoně činí obvykle jen jednou do měsíce. Před dvěma týdny byla voda na obou místech zcela bez závad.
Hygienici letos ve Zlínském kraji kontrolují osm přírodních koupališť. Stejně tomu bylo i v předchozích letech. Opětovně se chystají také zveřejňovat výsledky měření majitelů tří přírodních koupacích biotopů, a to v Honěticích na Kroměřížsku, Prostřední Bečvě na Vsetínsku a v areálu Živá voda v Modré na Uherskohradišťsku.