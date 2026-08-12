Kvůli nehodě dvou aut byl uzavřen sjezd z dálnice D49 u Martinic na Kroměřížsku

Kvůli nehodě osobního a nákladního auta byl dnes ráno a dopoledne uzavřen sjezd z dálnice D49 u Martinic na Kroměřížsku ve směru od Hulína na Kroměřížsku. Stejně tak nebylo možné na exitu 9 najíždět na dálnici ve směru na Fryšták na Zlínsku. Provoz byl v místě havárie obnoven před 11:00. Vyžádala si jedno zranění, řekla ČTK krajská policejní mluvčí Šárka Trnková.
Nehoda se stala okolo 7:00. Jejími příčinami a okolnostmi se policisté zabývají. Zranění jednoho z účastníků nehody by podle informací, které policie má k dispozici, nemělo být vážné. Provoz na hlavní trase dálnice D49, která má 17,3 kilometru a spojuje Hulín s Fryštákem, kvůli havárii omezený nebyl.