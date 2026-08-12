Kvůli nehodě dvou aut je od rána uzavřen sjezd z dálnice D49 u Martinic

Kvůli nehodě osobního a nákladního auta je od dnešního rána uzavřen sjezd z dálnice D49 u Martinic na Kroměřížsku ve směru od Hulína na Kroměřížsku. Stejně tak nyní není možné na exitu 9 najíždět na dálnici ve směru na Fryšták na Zlínsku. ČTK to řekl policejní mluvčí Radomír Šiška, jeden člověk podle něj při havárii utrpěl zranění.
Nehoda se stala okolo 7:00. "Došlo tam ke střetu osobního auta s nákladním. Podle předběžných informací si nehoda vyžádala zranění jedné osoby," řekl mluvčí. Provoz na hlavní trase dálnice D49, která má 17,3 kilometru a spojuje Hulín s Fryštákem, omezený není.