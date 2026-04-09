Více než dvě hodiny nemohla dnes po poledni kvůli nehodě projet nákladní auta směřující z České republiky na Slovensko přes hraniční přechod ve Starém Hrozenkově na Uherskohradišťsku. Osobní auta úsekem projížděla s omezením. Provoz se policii podařilo obnovit před 14:45, řekl ČTK policejní mluvčí Radomír Šiška.
Omezení způsobila nehoda na vytížené silnici I/50 ve Starém Hrozenkově. Okolo 12:30 tam nákladní auto srazilo chodce, který šel po přechodu pro chodce. "Chodec byl se zraněními letecky transportován do brněnské nemocnice. Alkohol u řidiče byl dechovou zkouškou vyloučen. Okolnosti a příčinu nehody šetří dopravní policisté společně s kriminalisty," řekl mluvčí.
Po dobu omezení policie motoristům doporučovala, aby při cestách na Slovensko využívali jiné hraniční přechody. Silnice I/50 spojuje Brno s Uherským Hradištěm a Uherským Brodem na Uherskohradišťsku, odkud dále směřuje ke Starému Hrozenkovu a hranicím se Slovenskem.