Psi záchranáři hledali lidi zasypané v sutinách. Ale jen na zkoušku

„Běž, hledej,“ povzbuzuje ho psovodka Iveta Matzenauerová ze Záchranné brigády kynologů Jihomoravského kraje. Čiperný pes jakoby si nejdříve čichem mapoval terén, proběhne kolem bagru, dostane se do části budovy, která ještě stojí. Stále má ale tendence vracet se za majitelkou, která ho opět posílá hledat.

“Dnešní úkol je pokusit se připravit psy do praktického zásahu. Využíváme toho, že je tady sutina, kterou neznají,“ vysvětluje Matzenauerová. „Většinou máme možnost trénovat jen na trenažérech. Za každou takovou zbořeninu jsme moc rádi,“ doplnila.

Mezi trenažérem a realitou je rozdíl. Realita je složitější. „Kdyby foukal vítr, bude se vířit prach a psům se bude zanášet sliznice. Hůře se jim pak čichá a musejí hodně pít. Pachy se mohou také míchat,“ objasnil psovod Tomáš Pleca ze Záchranné brigády kynologů Zlínského kraje.

Proto kynologičtí záchranáři oslovili firmu PSG, která banku demoluje a na jejím místě postaví výškovou budovu. Dohodli se, že když se tady nepracuje, je možné za dohledu hasičů akci zorganizovat.

Dva figuranti jsou v podzemních šachtách. Třetí leží zakrytý kameny a polystyrénem. Na místě musejí být nejméně 15 minut, aby pach začal vzlínat.“Když je psi najdou, měli by nám dát vědět. A my jim za to dáme odměnu,“ nastínila Matzenauerová.

Psi dávají vědět štěkáním, odměna může mít více podob: od pamlsků po hračky. Pes Spíďa nepřestává hledat a je zřejmé, proč dostal takové jméno. Je hbitý, rychlý. A začíná bodovat.

Nejdříve odhalí ležícího figuranta, pak další dva v šachtách. U posledního stojí na poklopu od šachty a štěká do nebe, načež ho majitelka pochválí a hodí mu hračku.“Povedlo se mu to nakonec,“ řekne se smíchem, že to nebylo úplně dokonalé. Pes měl ovšem nevýhodu v tom, že ho sledovali další lidé, kteří ho mátli svými pachy.

Narozdíl od psa, který s majitelkou odchází ze staveniště, figuranti zůstávají na místech. Své schopnosti musejí ukázat další psi, je jich tady osm.Záchranářský pes může být z jakéhokoli plemene, nejvhodnější jsou ale ovčáci. „Jsou ochotnější spolupracovat s člověkem. A pes musí být ovladatelný i na dálku a při zápalu při hledání,“ předestřela Matzenauerová.

Výcvik psa, který projde atestací, trvá přibližně tři roky. Ti nejlepší jsou vybraní na mezinárodní operace. Čeští kynologičtí záchranáři jsou aktuálně v Texasu, který zasáhly povodně, a pomáhali i při zemětřesení v Sýrii. Patří mezi světovou špičku.