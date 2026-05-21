Lázeňské zpívání zahájí v sobotu v Ostrožské Nové Vsi lázeňskou sezonu

Kulturní program pojmenovaný Lázeňské zpívání zahájí v sobotu 23. května v Ostrožské Nové Vsi na Uherskohradišťsku lázeňskou sezonu. Na pódiu se vystřídá několik pěveckých sborů i dětí. Součástí slavností bude průvod k žehnání pramene, den otevřených dveří lázní, košt vín nebo beseda u cimbálu. ČTK to sdělil Miroslav Slaný, mluvčí skupiny Royal Spa, do které sirnaté lázně v obci patří.
Vstupné na akci je 50 korun. Program otevře ve 14:15 průvod k žehnání pramene, kterého se ujme farář Jan Žaluda. O 45 minut později začne 17. ročník setkání pěveckých sborů Lázeňské zpívání. Vystoupí například mužské sbory Větřov, Hradčovice, Buchlovice, Vracov, Lidovec Solčany a SEN Strání. Dále to budou Krasavci a ženské sbory Erteple z Hodonína a domácí Denica. Program slavnostně otevřou děti z místní mateřské školy spolu s dětskými soubory Včelínek a Pomněnka.
"Ve stejném čase, tedy od 15:00 do 17:00, budou mít zájemci možnost nahlédnout do zákulisí lázeňského provozu během dne otevřených dveří. Odpoledne doplní také košt vín, který začne v 17:00," uvedl Slaný. Od 18:00 na něj naváže beseda u cimbálu s hudebním doprovodem pod taktovkou Cimbálové muziky novoveská Banda.
"Lázeňské zpívání je událost, která k našim lázním neodmyslitelně patří. Každý rok přináší krásnou atmosféru, setkávání lidí, radost ze zpěvu i připomenutí tradic, které jsou s Ostrožskou Novou Vsí spojené po generace," uvedla obchodní a marketingová manažerka Sirnatých lázní Ostrožská Nová Ves Jarmila Brigulová.
Žehnání pramenům je jednou z nejstarších lázeňských tradic, která má vyjadřovat úctu a vděk za dar léčivé vody. Sirnatých pramenů v Ostrožské Nové Vsi si lidé cenili už v 18. století. Jejich léčivá síla přitahuje lázeňské hosty dodnes. Sirná voda se v lázních využívá k léčbě pohybového aparátu, pooperační léčbě kloubů, zánětlivého revmatismu, zánětů nervů a kožních onemocnění, především lupénky a atopických ekzémů.