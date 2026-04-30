Lázeňskou sezonu v Luhačovicích příští týden symbolicky zahájí Otevírání pramenů

Lázeňskou sezonu v Luhačovicích na Zlínsku příští týden symbolicky zahájí festival Otevírání pramenů. Začne 8. května a potrvá do 10. května. ČTK to dnes sdělila mluvčí radnice Hana Srncová. Pořadatelem je město, program zajišťuje Kulturní a kongresové centrum (KKC) Elektra.
K hlavním bodům programu bude patřit nedělní slavnostní svěcení pramenů. Pozvání přijal bývalý olomoucký a pražský arcibiskup Jan Graubner, který bude pramenům v neděli žehnat, uvedla mluvčí. Festival nabídne také jarmark, historické korzo, přehlídku historických automobilů či kulturní program.
"Slavnostní zahájení lázeňské sezony každoročně přivádí do ulic tisíce návštěvníků a nabízí pestrý program plný hudby, folkloru i kulturních vystoupení. Je to okamžik, kdy se Luhačovice naplno představují jako živé lázeňské město s bohatou tradicí a otevřenou náručí pro všechny, kdo sem zavítají. Festival tradičně zahájí páteční koncert. Letos se mohou návštěvníci těšit na akustický koncert Petra Jandy a Pavla Březiny, který otevře celý víkendový program," uvedl starosta Marian Ležák (nez.).
Sobota nabídne především program v lázeňském areálu, jarmark, historické korzo v dobových kostýmech, přehlídku veteránů i vystoupení swingového orchestru Funny Fellows s Marošem Kramárem. Pro děti bude divadlo, nebudou chybět pouťové atrakce, soutěže i cirkusová a žonglérská show, také parkurový program pro milovníky pohybu.
V neděli bude slavnostní mše a průvod po pramenech a jejich svěcení doplněné folklorním programem. Součástí akce jsou také komentované prohlídky v projektu Otevřené brány a výstava perokreseb Boženy Borýskové v galerii KKC Elektra.
"Pro návštěvníky je připraveno posílené parkování i kyvadlová doprava, aby byl jejich příjezd i pohyb po městě co nejkomfortnější," uvedl ředitel KKC Elektra Jan Zavřel.
Symbolické otevírání pramenů a zahájení sezony se koná vždy druhý květnový víkend. Novodobou tradici svěcení pramenů obnovil místní folklorní soubor Malé Zálesí na přelomu 80. a 90. let minulého století. Luhačovické lázně využívají léčivou vodu k pitné kúře, inhalačním procedurám a minerálním koupelím. K nejznámějším pramenům patří Vincentka, Aloiska, Ottovka a Pramen Dr. Šťastného. V roce 2013 lázně zpřístupnily pramen Nový Jubilejní na lázeňském náměstí.