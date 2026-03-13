Vášně mohou zchladnout. Luhačovice chtějí chránit svůj ráz, našly kompromis s lázněmi

Milan Libiger
  13:02
Když luhačovická radnice zveřejnila návrh stavební uzávěry, zahrnula do ní širší střed města včetně jeho lázeňského centra. Vedení Lázní Luhačovice to vylekalo, protože mělo obavu, že nebude moci přestavovat své klíčové budovy, případně stavět nové. Nakonec obě strany našly kompromis.
Společenský dům v Luhačovicích.

Společenský dům v Luhačovicích. | foto: Zdeněk NěmecMAFRA

Luhačovice lákají na unikátní architekturu.
Při obnově lázeňského parku vysadili zahradníci přes 7 tisíc trvalek.
Společenský dům v Luhačovicích.
Lázeňské město Luhačovice
11 fotografií

Poté, co loni luhačovická radnice zveřejnila návrh stavební uzávěry, se vedení Lázní Luhačovice obrátilo s připomínkami na město, které je vyhodnotilo stejně jako téměř dvacet dalších námitek.

Výsledkem je, že od posledního únorového týdne platí v Luhačovicích stavební uzávěra, která má ochránit urbanistickou hodnotu města. Ale oproti původnímu návrhu je rozsahem výrazně menší.

Lázeňský střed s kolonádou z ní byl vyjmutý a zůstalo několik menších separovaných území po jeho stranách, které jsou současně městskou památkovou zónou.

Vášně v Luhačovicích. Město vydalo stavební uzávěru v centru, lázně protestují

Na jedné straně jde o několik zón v okolí kruhové křižovatky poblíž radnice. Na druhé je to Pražská čtvrť. „Jde o to, abychom se v případě soudního sporu měli o co opřít,“ vysvětlil starosta Luhačovic Marian Ležák.

„A my se opíráme o to, že stavební uzávěra kopíruje městskou památkovou zónu. Zohlednili jsme to, abychom území neomezovali více, než je potřeba, a výrazně jsme ho zmenšili,“ doplnil.

Památková zóna zahrnuje širší střed města. Podle územního plánu dnes není možné v lázeňském centru postavit budovu, která tam nepatří. Jsou tam plochy občanského vybavení – lázeňství, plochy veřejných prostranství, rekreace i zeleně.

Opíráme o to, že stavební uzávěra kopíruje městskou památkovou zónu.

Marian Ležákstarosta Luhačovic

Domy jsou památkově chráněné, takže jejich přestavby podléhají přísným pravidlům památkářů. „V centru města, kde je památkově chráněné území, nemůžete postavit pomalu ani lavičku,“ poznamenal Ležák.

Další území památkové zóny ale tak chráněná nejsou. Určená jsou pro individuální bytovou výstavbu nebo smíšenou obytnou výstavbu, která umožňuje skloubit bytovou náplň s komerční. A vedení města mělo signály, že by na nich někteří investoři chtěli stavět domy, které by narušily urbanistický charakter města.

„Stávající územní plán je zastaralý, příliš benevolentní a centrum není ochráněno. Plochy umožňují škálu staveb bez limitů objemu,“ vysvětlil Ležák. „Dochází k ohrožení koeficientu zeleně i urbanistické struktury. Proto jsme museli stavební uzávěru vyhlásit.“

Lázeňských objektů se to týkat nebude

Nakonec ale v menším rozsahu. „Hlavní změna spočívá v tom, že z uzávěry byla vyjmuta všechna území určená k výstavbě lázeňské infrastruktury a v uzávěrou omezených obytných či smíšených zónách se pro lázeňské objekty připouští možnost výjimky po schválení městskou radou. Za to jsme rádi,“ konstatoval předseda představenstva lázeňské společnosti Eduard Bláha.

To znamená, že do uzávěry nově nespadá kolonáda, Jurkovičův dům, Společenský dům, Dům Bedřicha Smetany ani Sluneční lázně nebo vilky a pozemky v lázeňském parku.

„Dlouhodobě jsme deklarovali, že se rychle blíží další etapy stavební proměny areálu Slunečních lázní. Původní rozsah uzávěry by to znemožnil,“ poznamenal Bláha.

Luhačovice trvají na omezení výstavby. Lázně žádají zásadní změnu podmínek

„Zřejmě trvale, protože uzávěra byla plánována na šest let a budoucí rozsah regulací a pravidel pro jí dotčená území nebyl a dosud není známý,“ upozornil.

Uzávěra mohla být podle zákona schválená až na šest let. Nakonec bude platit nejdéle tři roky, do kterých by měl být schválený nový územní plán.

Nastavená je tak, že by na lázeňské stavby, které jsou její součástí na plochách určených pro smíšenou obytnou výstavbu, měly od vedení města dostat výjimku. „Byli bychom raději, kdyby tam bylo uvedeno, že lázeňské stavby tuto výjimku mají,“ poznamenal Bláha.

Lázně hrozily městu žalobou

„Je to pro naše investiční plány sice určitá míra nejistoty, ale únosná a akceptovatelná. Rozhodně tento krok města nebudeme napadat a vážíme si jeho ochoty revidovat původní návrh,“ doplnil.

Loni Bláha naznačil, že pokud by lázně s městem nenašly kompromis, mohly by se obrátit se žalobou na soud. V památkové zóně chtějí v nejbližších třech letech obnovit například penzion Forst.

Bláha věří, že městská rada udělí záměru výjimku, ať se její složení po letošních podzimních komunálních volbách změní jakkoliv.

Není důvod tam chodit. Luhačovice chtějí oživit „opuštěné“ náměstí

„Pokud je to projekt, který slouží pro léčebné a relaxační služby a nenarušuje urbanistickou hodnotu centra, tak dostane výjimku a může se stavět,“ přislíbil Ležák. Uzávěra se nedotýká ploch pro individuální bytovou výstavbu, kde bude možné stavět domy a vily.

Všem připomínkám k návrhu stavební uzávěry město nevyhovělo. Podle Ležáka některé nebyly v souladu s představou nového územního plánu, protože počítaly s příliš velkými budovami.

Ležák také zmínil, že zahušťování centra další větší zástavbou je problematické, protože trpí velkým nedostatkem parkovacích míst.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry

Smíchovské nádraží prochází velkou proměnou.

Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také dopravní uzel. V historické nádražní budově zůstane unikátní dlažba s pravěkými tvory i obří lustry.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další

Fantomasovský Citroën jsem náhodou objevil v jedné z podzemních garáží.

Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte. Parkovací místa v centru i v okrajových čtvrtích nabízejí podívání pro pamětníky. Zajímavostí je, že...

OBRAZEM: Flora je po měsíci prací k nepoznání. Stanice metra působí až strašidelně

Práce ve stanici metra Flora jsou zhruba měsíc po jejím uzavření v plném proudu.

Stanice metra Flora na lince A je zhruba měsíc po uzavření velkým staveništěm. Původní sovětské eskalátory už dělníci odstranili a nyní pokračují bourací práce v eskalátorovém tunelu. Současně se...

Obří chlap, obří robot, obří mimozemský problém. Viděli jsme Válečné monstrum od Netflixu

Malý, ale velký Reacher Alan Ritchson

Prostinká, nenáročná, ale přesto místy nekompromisní až drsnou atmosférou vybavená jednohubka, která chutná zejména mužským divákům. Tím vším je seriál Jack Reacher – rodinné stříbro streamovací...

13. března 2026

V neratovické Alšově ulici vzniklo nové hřiště, má i místa pro setkávání

ilustrační snímek

V neratovické Alšově ulici vzniklo nové hřiště, má i místa pro setkávání. Fungovat začalo tento týden. Tvoří jej rozmanité herní prvky, které jsou určené pro...

13. března 2026  12:12,  aktualizováno  12:12

Soud zrušil regulační plán, jenž umožňoval stavbu rekreačních domů u Lipna

ilustrační snímek

Českobudějovický soud zrušil regulační plán Černé v Pošumaví na Českokrumlovsku, jenž umožňoval výstavbu rekreačních budov v lokalitě Radslav u lipenské...

13. března 2026  12:06,  aktualizováno  12:06

Populární bowlingové koule končí. Nové pravidlo změní sportovní bowling

Bowling a nová pravidla.

Sportovní bowling čeká výrazná změna pravidel. Česká bowlingová asociace zavádí zákaz některých urethanových koulí, které byly mezi hráči velmi oblíbené. Nové pravidlo má sjednotit podmínky v...

13. března 2026  13:39

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kraj rozšířil průmyslovou zónu u automobilky, většinu pozemků koupila Škoda Auto

Dokončené silnice v průmyslové zóně Solnice – jih (13. března 2026)

Královéhradecký kraj dokončil u Solnice na Rychnovsku infrastrukturu pro novou průmyslovou zónu Solnice-jih. Navazuje na průmyslovou zónu Solnice-Kvasiny, kde má závod Škoda Auto. Práce začaly na...

13. března 2026  13:32

[MWC 2026] GSMA vydává specifikace zkušeností pro nativní aplikace AI volání

13. března 2026  13:26

Cizinec předložil falešný pas Antarktidy, místo znaku přilepil obrázek tučňáka

Cizinecká policie. (ilustrační foto)

Moravskoslezští cizinečtí policisté loni přistihli téměř dvě stě cizinců, kteří v České republice pobývali nelegálně. Téměř stovku cizinců úředníci vyhostili. Některé případy byly až kuriózní.

13. března 2026  13:22

Část tahu z Litomyšle do Svitav na čtvrt roku zavřou, omezení bude i v tunelu Hřebeč

Ve čtvrtek dopoledne byl zprůjezdněn 11,7 kilometru dlouhý úsek mezi Janovem a...

Motoristé, kteří po nedávném otevření dálnice D35 mezi Litomyšlí a Svitavami zůstali věrní staré silnici I/35, budou mít brzy smůlu. Stavbaři totiž kvůli dokončovacím pracím v dubnu na čtyři měsíce...

13. března 2026  13:22

Olomoucká Galerie Rubikon představí průřez tvorbou Viktorie Chaloupkové

ilustrační snímek

Olomoucká Galerie Rubikon chystá bilanční výstavu významné české malířky, ilustrátorky a kreslířky Viktorie Chaloupkové. Ponese název V zahradách a...

13. března 2026  11:43,  aktualizováno  11:43

Centrum duševního zdraví Ostrava otevře později kvůli komplikacím při opravě

ilustrační snímek

Rekonstrukce Centra duševního zdraví Ostrava potrvá déle, než se předpokládalo. Stavbaři museli řešit některé komplikace spojené s technickým stavem budovy a...

13. března 2026  11:40,  aktualizováno  11:40

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Policie obvinila ženu z Teplic za týrání koček, v mrazáku byla těla koťat

ilustrační snímek

Tepličtí kriminalisté obvinili z tří trestných činů ženu, která údajně měla ve dvoupokojovém bytě 25 koček v nevhodných podmínkách. Zvířata byla podle policie...

13. března 2026  11:37,  aktualizováno  11:37

Pardubice dokončily školku v Dražkovicích, finančně se podílely okolní obce

ilustrační snímek

Město Pardubice dokončilo přístavbu mateřské školy v Dražkovicích. Poprvé se na investici podílely dvě okolní obce, Dubany a Staré Jesenčany. Každá zaplatila...

13. března 2026  11:36,  aktualizováno  11:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.