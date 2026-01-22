„Nestávají se tam závažné nehody, ale je to potenciálně nebezpečné místo, kde je velký pohyb chodců a v dopoledních hodinách zejména dětí,“ uvedl radní přes dopravu Václav Kovář. „Chtěli jsme jim dát možnost, aby křižovatku přešli bezpečně, což vyvolalo její další úpravy,“ doplnil.
V dopravní špičce přes křižovatku projde až 190 lidí za hodinu. Podle norem přitom musí být přechod pro chodce tam, kde je frekvence vyšší než 50 lidí za hodinu.
Podle navržených úprav z křižovatky pod lázněmi zmizí dělicí ostrůvek se zelení a přibude přechod, který bude na zpomalovacím prahu. Důležité také je, že odbočení ve směru od Kudlova ke Stadionu mládeže, který je vedle lázní, usnadní odbočovací levý pruh.
„Řidiči budou mít rozhled a dobře uvidí, jestli se blíží chodec. Přitom jejich auta nebudou zasahovat do hlavní cesty a brzdit dopravu ve směru od Kudlova. Slibujeme si od toho zklidnění provozu,“ poznamenal Kovář.
Práce přijdou na řadu o letních prázdninách
Zejména dopoledne přichází do lázní hodně dětí. Některé přivezou autobusy, které parkují pod Stadionem mládeže v Hradské ulici. Malí plavci pak musejí jít přes křižovatku.
„Většina lidí sem chodí pěšky,“ konstatoval Karel Havlíček, ředitel městské společnosti Steza, která lázně provozuje. „Že před křižovatkou vznikne odbočovací pruh, je určitě lepší řešení. Stejně tak i přechod,“ nepochybuje.
Zlín má hotovou studii na rozšíření areálu lázní o tobogán a další atrakce
Další změnou je, že část Hradské ulice se více narovná. To by mělo také přispět k větší bezpečnosti. Součástí stavby je úprava trasy stávajících chodníků či nové veřejné osvětlení. Celá akce vyjde na devět milionů korun a peníze na ni jsou vyčleněny v městském rozpočtu.
Radnice chce mít v lednu povolení a hotovou dokumentaci pro provádění stavby. Práce hodlá udělat letos během letních prázdnin, kdy je slabší silniční provoz. „Byl bych rád, kdybychom na začátku školního roku provoz omezovali už co nejméně,“ řekl Kovář.
Řidiči během úprav musejí počítat s omezením provozu v Hradské ulici. „Budeme chtít pracovat po etapách, aby nedošlo k úplnému uzavření silnice,“ zmínil radní Kovář.
Město promění i prostor pod lázněmi
Úprava křižovatky není jedinou změnou v okolí městských lázní. Další investice na ni naváží v následujících letech. Od vstupu do budovy s padesátimetrovým bazénem zmizí stávající schodišťová věž. Kancelář architekta města (KAM) k ní navrhla nový chodník, který bude po třech ramenech schodiště stoupat na vstupní terasu. Kolem něho budou lavičky i alej nových listnatých stromů. Současně se zvětší sousední zelený břeh, kde bude více zeleně.
Obyvatelé z okolí zlínských lázní s peticí proti stavbě parkoviště neuspěli
U pětadvacetimetrového bazénu se před vstupem odstraní stromy a vysadí nové v rastru, v němž je budova navržena. Chodník se má rozšířit a změnit v krátkou promenádu s lavičkami.
Město také navzdory připomínkám zdejších obyvatel, kteří sepsali petici, počítá s výstavbou parkovacího domu pro sto aut v ulici Růmy. Pokud ho postaví, mohl by místo parkoviště pod lázněmi vzniknout parčík s lavičkami a prvky pro děti.
„Vznikl by tak pobytový prostor a doplnil vhodně veřejná prostranství kolem lázní, na jejichž proměně se pracuje. Byl by to krok vpřed,“ je přesvědčený ředitel KAM Jindřich Nový. Vjezd na parkoviště by nahradila zastávka MHD pro autobusy mířící ve směru z města na Kudlov.