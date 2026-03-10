Venkovní bazén v areálu zlínských lázní potřebuje opravu, teče z něj voda

Milan Libiger
  9:22aktualizováno  9:22
Nutnou opravu potřebuje venkovní bazén v areálu městských lázní ve Zlíně. Už několik let z něho vytéká voda. Loni se situace začala zhoršovat. Hrozilo, že se praskliny budou zvětšovat a způsobí větší problémy. Na letošní sezonu by však měl být bazén opravený a opět k dispozici návštěvníkům lázní.
Městské lázně Zlín

Městské lázně Zlín | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Městské lázně Zlín
Městské lázně Zlín
Městské lázně Zlín
Městské lázně Zlín
9 fotografií

„Ztráta vody byla osm kubíků denně, pak se to začalo ještě zhoršovat. Začalo to být taky viditelné, protože byl beton vedle bazénu mokrý. To předtím nebývalo,“ přiblížil Karel Havlíček, ředitel městské společnosti Stezka, která se o lázně stará.

Voda už by mohla beton poškozovat, proto je podle Havlíčka lepší zasáhnout. Navíc úniky vody také stojí peníze. „Požádali jsme o analýzu situace a dostali technické vyhodnocení,“ nastínil Havlíček.

U zlínských lázní postaví město parkovací dům, bude v něm místo pro sto aut

„Na jeho základě jsme požádali město, abychom mohli provést výměnu vnitřního keramického obkladu bazénu. Odstraníme ho a nahradíme bazénovou fólií. Voda se pak nebude dostávat do betonu a způsobovat další problémy,“ upřesnil.

Voda vytéká ze spáry

Fólie už je položená například v jednom bazénu zlínského koupaliště Zelené, které se nachází poblíž areálu dopravního podniku na okraji Bartošovy čtvrti.

Vedení lázní si původně myslelo, že prasklina bude ve dně bazénu. Nakonec ale voda vytéká z místa, kde je spára. A to přibližně 20 centimetrů pod přetokovými kanálky na jedné z delších stran bazénu.

Zlín má hotovou studii na rozšíření areálu lázní o tobogán a další atrakce

Do dubna by měla být vybraná firma, která práce provede do června, aby se mohla uskutečnit letní koupací sezona. Lázně ročně navštíví přes 400 tisíc lidí.

Lázně čekají také další zásahy. Měl by se proměnit prostor před vstupem do budov s pětadvacetimetrovým i padesátimetrovým bazénem. Opodál chce město postavit parkovací dům pro sto aut.

Ve Zlínském kraji se otevřela venkovní koupaliště. (červen 2021)
Městské lázně Zlín (říjen 2025)
Ve Zlínském kraji se otevřela venkovní koupaliště. (červen 2021)
Městské lázně Zlín (říjen 2025)
9 fotografií

Místo parkoviště pod lázněmi by pak mohl vzniknout parčík. Lidé z okolí ale parkovací dům odmítají a sepsali i petici. Město zvažuje v areálu lázní také výstavbu vodního parku.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen málokdo ale tuší, jak pestrý je celý vozový park a kam všude české tramvaje míří. Právě aktuální zakázky...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další

Fantomasovský Citroën jsem náhodou objevil v jedné z podzemních garáží.

Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte. Parkovací místa v centru i v okrajových čtvrtích nabízejí podívání pro pamětníky. Zajímavostí je, že...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Přehled výluk 2026: DPP ohlásil 4 omezení v metru, na povrchu je oprav ještě víc

Na trase metra C mezi Kačerovem a Pražského povstání se v těchto dnech mění...

Pražský dopravní podnik zveřejnil přehled plánovaných realizací nových staveb, oprav a rekonstrukcí, které ovlivní cestování v Praze v roce 2026. Čeká nás tradiční výměna dřevěných pražců na lince C,...

Podzemí Staroměstské radnice čeká rekonstrukce. Vznikne nová expozice Strážci Prahy

Sklepení Staroměstské radnice

Praha chystá revoluci v podzemí. Prague City Tourism připravuje ve sklepeních Staroměstská radnice novou expozici Strážci Prahy s konceptem Průvodce 2.0. Návštěvníky čeká videomapping, projekce i...

Černý kouř nad Otrokovicemi. V areálu firmy Toma hoří přístřešek skladu plastů

V průmyslovém areálu v Otrokovicích hoří materiál pod zastřešeným prostorem....

Osm jednotek hasičů likviduje požár v průmyslovém areálu firmy Toma v Otrokovicích. Hoří zde balíky s materiálem umístěným pod zastřešeným prostorem. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu....

10. března 2026  11:12,  aktualizováno  11:31

Třinec si vezme dvousetmilionový úvěr, peníze chce využít na investice

ilustrační snímek

Třinec na Frýdecko-Místecku si vezme úvěr 200 milionů korun. Městu má pomoci s financováním investic, které už jsou projekčně připravené. Přijetí úvěru...

10. března 2026  9:57,  aktualizováno  9:57

Kostelecký pivovar oslaví 25 let obnovy areálu speciálním programem

ilustrační snímek

Pivovar v Kostelci nad Černými lesy u Prahy, jehož součástí je Národní muzeum pivovarnictví, chystá od pátku do neděle u příležitosti 25 let od začátku...

10. března 2026  9:47,  aktualizováno  9:47

Zehnder Tetris: Design inspirovaný pohybem vody, který definuje moderní koupelnu

10. března 2026  11:30

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Policisté našli u Vršovického nádraží v autě granát, řidič byl pod vlivem drog

Policisté zadrželi u Vršovického nádraží řidiče automobilu a tři spolujezdce. V...

Policisté v úterý ráno zadrželi u Vršovického nádraží řidiče automobilu a tři spolujezdce. Posádka měla v autě granát jugoslávské výroby z roku 1975. Řidičova zkouška na omamné látky byla pozitivní.

10. března 2026  10:22,  aktualizováno  11:28

Napsal knihu pro nejmenší čtenáře. Jsou nejlepšími porotci, říká spisovatel

Nová kniha spisovatele Pavla Brycze přináší sedm povídek kluka ze školky s...

Zatímco psaní knih pro dospělé ho vyčerpává, pozitivní energii dobíjí vymýšlením příběhů pro děti. Nová kniha spisovatele Pavla Brycze přináší sedm povídek kluka ze školky s neobyčejnou fantazií....

10. března 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Divadlo na cucky zavádí hlídání dětí zdarma při vybraných inscenacích

ilustrační snímek

Olomoucké Divadlo na cucky se rozhodlo nabídnout zájemcům hlídání dětí během vybraných divadelních představení. Služba je součástí jeho aktivit v programu...

10. března 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

Knihovna Ústeckého kraje vytvořila on-line čtenářský klub,zájem je poměrně velký

ilustrační snímek

Knihovna Ústeckého kraje vytvořila on-line čtenářský klub. Zájem je poměrně velký. Reaguje na dění po čtenářském maratonu, kdy spontánně vznikla komunita,...

10. března 2026  9:40,  aktualizováno  9:40

Chrudim chce letos rozšířit skatepark o další část pro malé děti

ilustrační snímek

Chrudim chce letos rozšířit skatepark o další část pro malé děti. Ty se na sportovišti, kam je vstup až od 12 let, pletou do cesty starší mládeži, někdy...

10. března 2026  9:35,  aktualizováno  9:35

Začíná druhý ročník soutěže Nachytej AI pro školní projekty s umělou inteligencí

10. března 2026  11:08

Předali jsme výhry Porodnicím roku. Poděkování těm, kteří stojí u prvních okamžiků života
Předali jsme výhry Porodnicím roku. Poděkování těm, kteří stojí u prvních okamžiků života

Radost z vítězství v naší komunitní volbě Porodnice roku už má i svou hmatatelnou podobu. Do třech vítězných porodnic totiž osobně dorazila...

Hradecká policie obvinila dva muže z rozsáhlé výroby a prodeje pervitinu

ilustrační snímek

Královéhradecká policie obvinila dva muže z rozsáhlé výroby a prodeje pervitinu. Drogu podle kriminalistů vyráběli v areálu společnosti v Hradci Králové. Při...

10. března 2026  9:15,  aktualizováno  9:15

Stovky investorů obrali o miliardu. Podvodníci lákali na výnosy z virtuálních měn

ilustrační snímek

Policie navrhla obžalovat tři lidi stíhané za podvod a neoprávněné podnikání v souvislosti se skupinou společností Cryfin. Podle vyšetřovatelů způsobili 584 investorům celkovou škodu 1,1 miliardy...

10. března 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.