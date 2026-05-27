Obrněný vagon vyzbrojený kulomety. Na nádraží ve Zlíně zastavil Legiovlak

Autor: skc
  9:22aktualizováno  9:22
Do Zlína přijel Legiovlak, k vidění na nádraží Zlín-střed je do konce května. Legiovlak je projektem Československé obce legionářské, nabízí pohled na vojenské dějiny 20. století a připomíná i aktuální úlohu naší armády.
Vlaková stanice Zlín-střed je pátou zastávkou legionářského vlaku při jeho letošním putování po městech České republiky. Veřejnosti je přístupný od 19. až do 31. května 2026. | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Návštěvníci si prohlédnou patnáct historických vagonů, které přibližují každodenní život a boj československých legionářů na Transsibiřské magistrále, druhoválečný odboj a novodobé vojenské mise.

Mezi nejzajímavější exponáty patří obrněný vagon vyzbrojený kulomety a kanonem, štábní vůz, lazaret či dílna, kde si vojáci opravovali výstroj a výzbroj.

Spojujeme rodiny a jsme svědky silných příběhů, říká posádka Legiovlaku

Novinkou je výstava umístěná v unikátním francouzském rychlíkovém voze z roku 1910, která přibližuje detaily lodních transportů legionářů z Vladivostoku do vlasti v letech 1919 a 1920.

„Železniční stanice Zlín – střed je pátou zastávkou Legiovlaku v jeho letošním itineráři. Otevřeno máme ve všední dny od 8 do 18 hodin a o víkendu od 9 do 19 hodin,“ uvádí organizátoři.

Komentované prohlídky pro veřejnost se konají ve všední dny od 14 hodin, o víkendech každou celou hodinu. Školní skupiny si mohou komentovanou prohlídku objednat prostřednictvím webu.

