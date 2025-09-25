Vědkyně zkoumá biomateriály, které by mohly nahradit poškozené lidské tkáně

Ve Zlíně se dělá věda, která může měnit životy. Dokazuje to i mladá vědkyně Leona Mahelová z Centra polymerních systémů na Univerzitě Tomáše Bati (UTB), jež zkoumá biomateriály. Výsledky jejího výzkumu mohou změnit život tisícům pacientů.
Vědkyně Leona Mahelová pracuje v Centru polymerních systémů na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. | foto: Jan SalačMAFRA

Vědkyně vyvíjí speciální materiály určené pro medicínské nebo diagnostické účely, které přicházejí do styku s živými tkáněmi a orgány a neměly by u organismu vyvolávat nežádoucí reakce. Mohou pomáhat lékařům při léčbě nebo nahradit poškozenou tkáň.

O tom, co všechno dnes věda umí a kam míří, bude Mahelová mluvit v pátek na Noci vědců ve Zlíně. Pro návštěvníky svého workshopu chystá interaktivní ukázky materiálů pod mikroskopem.

„Uvidí třeba strukturu hmyzu nebo cibule, u níž jsou krásně vidět jednotlivé buňky vedle sebe,“ popisuje třicetiletá vědkyně. „Z neživých materiálů ukážu polymery, které vytvářejí zajímavé duhové útvary. Nebo vytištěný obrázek na papíru, který se zdá jako jednolitá vrstva barvy, ale pod mikroskopem lidé spatří, že to ve skutečnosti jsou malinkaté tečky.“

Stroj vyrobí dvě kostičky stavebnice za patnáct sekund, říká zlínský vědec

Zároveň přiznává, že vysvětlovat vědecká témata není jednoduché. „Pokud lidé mají představu, co je buňka, jde to docela snadno. U dětí je to složitější, proto bych na Noc vědců chtěla připravit třeba komiksy nebo obrázkové materiály, které jim principy vědy přiblíží hravou formou.“

Noc vědců Ve Zlíně

Uskuteční se v pátek 26. září. Letošní 18. ročník nabídne desítky experimentů, workshopů, přednášek i kreativních prezentací, a to na šesti místech současně. Zapojí se všechny fakulty Univerzity Tomáše Bati, Centrum polymerních systémů, univerzitní knihovna či Galerie G18. Fakulta logistiky a krizového řízení připraví vlastní program v Uherském Hradišti, na programu se podílejí i některé střední školy a další organizace. Část aktivit má omezenou kapacitu a je nutné si je na webu rezervovat. Připravený bude i doprovodný program v podobě přednášek a koncertu.

Mahelová pochází z Třebíče a na UTB ji přivedl zájem o obor, který kombinuje více oblastí vědy. Vystudovala polymery a materiálové technologie se zaměřením na medicínské aplikace, nyní už má hotové doktorské studium. „Fascinuje mě kombinace dvou světů: technologií a biologie,“ vysvětluje.

Biomateriály jsou využitelné v řadě oblastí, od zdravotnických pomůcek a náplastí až po implantáty. Sama se zaměřuje na vývoj nosičů buněk a tkání pro srdeční svalovinu.

Pomoc při roztříštění kostí

„Vyvíjím materiál, který je elektricky vodivý, má vhodné mechanické vlastnosti a takovou strukturu, aby na něj buňky srdeční svaloviny přisedly, dokázaly mezi sebou komunikovat a prorůstaly celým materiálem,“ říká.

Cílem je vytvořit v laboratoři tkáň srdeční svaloviny, která by mohla pomoci zejména pacientům po infarktu, kdy dochází ke zjizvení srdce. Jde o vysoce odborný výzkum, který má před sebou slibnou budoucnost. Biomateriály už se v medicíně využívají, a to zejména v regeneraci kostí či kůže.

„Například při těžce roztříštěné kosti, kterou nelze sešroubovat kovovými implantáty, se používá nosič, který se vloží do místa poškození a podpoří srůst tkáně. Velký potenciál má i personalizovaná medicína, díky 3D tisku lze vyrobit chybějící část kosti přímo na míru pacientovi,“ upozornila Mahelová.

Vědci zlínské univerzity vyvíjejí speciální materiál pro jaderné elektrárny

„Chci vytvořit prostředí co nejpodobnější přirozenému, které dá kmenovým buňkám signál k množení a diferenciaci směrem, jaký potřebujeme. Tedy k regeneraci srdeční svaloviny. Interakce mezi materiály a buňkami jsou ale extrémně složité a jejich zkoumání zabere hodně času,“ líčí.

Její kolegové v Centru polymerních systémů zase vyvíjejí například 3D modely kůže nebo střeva, na nichž lze testovat prostupnost léčiv, nebo zkoumají nosiče protinádorových látek z přírodních materiálů.

Mahelová se na zlínské univerzitě pohybuje už deset let a za tu dobu se ve městě usadila. Hned od začátku potkávala řadu lidí, kteří nepracují na univerzitě nebo Centru polymerních systémů a o fungování UTB měli jen mlhavou představu.

Vybavené a pokročilé výzkumné centrum

„Zjistila jsem tehdy, že spousta z nich ví, že tu stojí moderní univerzitní budovy, ale už netuší, co se uvnitř vlastně děje. Chceme jim ukázat, že se zde provádí špičkový výzkum,“ podotkla nejen v souvislosti s Nocí vědců.

„Sama si vzpomínám, když jsem před deseti lety hledala vhodný obor, na internetu jsem našla spoustu možností po celém světě, ale vůbec jsem netušila, že i ve Zlíně je takto vybavené a pokročilé centrum. Dnes už se UTB snaží propagovat více a i v zahraničí,“ říká vědkyně, která si Zlín oblíbila.

„Je to krásné město s množstvím zeleně, což pro mě jako člověka z Třebíče bylo docela nové. Vyhovuje mi, že to není velkoměsto, ale zároveň tady najdete všechno, co potřebujete,“ poznamenala.

Toxické látky najdeme všude, nebezpečí je v jejich množství, upozorňuje vědec

„I kulturní nabídka se stále rozvíjí, můj partner například otevírá galerii, s čímž mu pomáhám. Sama mám blízko spíše k hudbě, ale oceňuji, že i mimo vědu tu mohu trávit čas právě kulturou,“ dodala Mahelová.

vydáno 25. září 2025  15:52

vydáno 25. září 2025  15:51

