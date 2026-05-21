Česká, nebo slovenská nemocnice? Smlouva pomůže s přepravou pacientů v pohraničí

Jana Fuksová
  15:52aktualizováno  15:52
Měří zhruba 150 kilometrů a dotýká se Zlínska, Vsetínska i Uherskohradišťska. Státní hranice se Slovenskem teď v určitém ohledu pomalu přestane existovat, což pomůže záchraně lidských životů. Poslanci totiž podepsali mezinárodní smlouvu se Slovenskem o spolupráci záchranných služeb na obou stranách hranice.
ilustrační snímek | foto: Zdravotnická záchranná služba Zlínského krajeMAFRA

V praxi to bude znamenat, že posádky v sanitkách i vrtulníku ze Slovenska budou moci zasáhnout i na území České republiky a opačně. Pro obyvatele příhraničních obcí, které jsou často vzdálené od základen nebo mají špatně přístupný hornatý terén, se díky tomu zkrátí dojezdový čas záchranářů. To může hrát velkou roli v případech, kdy o životě rozhodují minuty, například u infarktu, cévní mozkové příhody, těžkých úrazů nebo hromadných neštěstí.

Základnu pro záchranářský vrtulník stát stále odmítá. Kraj proto zvažuje vlastní

„Je to obrovská změna. Jsme na začátku a v tuto chvíli zatím smlouva nemá reálný dopad, ale bude to tak. Bude to mít dopad na naši denní spolupráci i na mimořádné události,“ zdůraznil ředitel Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Jan Šebek Cholewa. „Bez mezistátní smlouvy by se o těchto otázkách nezačalo vůbec mluvit na úrovni, kde se věci reálně řeší.“

Nová smlouva se týká tří krajů, kromě Zlínského také Moravskoslezského a Jihomoravského. Na slovenské straně pak jde o Trenčínský, Žilinský a Trnavský kraj.

Mapa pokrytí území České republiky leteckými základnami k 1. 1. 2021. Kružnice zobrazují zákonem stanovenou dvacetiminutovou dobu doletu.

Dnes v těchto regionech platí pro záchranáře závazná pravidla daná mezistátními smlouvami o přeshraničním styku. To například znamená, že posádky záchranářů nemohou překročit státní hranici bez policejního doprovodu. Nemohou si v případě potřeby zkrátit cestu k události přes cizí stát. Když například dojde k dopravní nehodě poblíž hranice na Valašsku, nemohou k ní vyjet zdravotníci ze Slovenska, přestože jsou blíž než kolegové v Česku.

Mezinárodní smlouva by administrativní a právní bariéry měla odstranit. Podobné smlouvy má Česko uzavřené už několik let s Německem i Rakouskem.

Záchranky musí vyladit detaily

„O životě pacienta v kritických situacích nesmí rozhodovat státní hranice, ale rychlost poskytnuté pomoci,“ zdůraznil změny ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. „Nová smlouva umožní, aby v případech, kdy domácí záchranná služba nemůže zasáhnout v zákonem stanovené lhůtě, vyjela na místo i posádka z druhé strany hranice. Jde o konkrétní krok ke zvýšení dostupnosti a kvality urgentní péče pro obyvatele příhraničních regionů.“

Vzhledem k odlišnému fungování zdravotnické záchranné služby na Slovensku ale nebude uzavření detailních podmínek tak snadné ani rychlé. Zástupci moravských krajů i záchranek už spolu jednají a domlouvají další kroky. Měly by vzniknout pracovní skupiny na úrovni dispečinků, základen i konkrétních protokolů.

Zlínský kraj má speciální sanitku pro sto lidí. Pomůže zvládnout živelné pohromy

„My víme, že si musíme hodně věcí se Slovenskem vyjasnit. A nemůžeme sem jednoduše přenést zkušenosti z krajů na hranici s Rakouskem nebo Německem, protože tam záchranné služby fungují jinak,“ upozornil Cholewa. „Ale začneme se na tom domlouvat tak, aby dispečinky obou zemí mohly v reálném čase vyhodnocovat, která posádka dorazí k pacientovi nejrychleji – bez ohledu na to, na které straně hranice stojí.“

Změna se nebude týkat jen samotných zásahů, ale také převozu do bližší nemocnice. Přesná podoba spolupráce zatím není jasná, nicméně přínosný by mohl být hlavně letecký transport záchranky z Trenčína, protože Zlínský kraj vlastní záchranářský vrtulník nemá. Usiluje o leteckou základnu více než 15 let, ale zatím marně.

Kraj chce vrtulníkovou základnu v Holešově

Česká vláda tomu stále není nakloněná, přestože kraj není v zákonem stanovené doletové vzdálenosti plně pokrytý a i když tady zasahují vrtulníky z Moravskoslezského, Olomouckého nebo Jihomoravského kraje, velká část Valašska a Slavičínska je v rizikové, nepokryté zóně.

Proto kraj stále usiluje o jednání s vládou, aby své stanovisko přehodnotila a základnu ve Zlínském kraji povolila. Zdravotnická záchranná služba má také zadání od krajské rady, aby prověřila možnosti letecké základny v Holešově.

Záchranku netvoří jen sanitky, ale hlavně lidé, říká její nový ředitel

„Tam má vzniknout a je plánovaná pozemní základna zdravotnické záchranné služby. My jsme ale zadali záchrance, aby prověřila v rámci studie také možnost rozšíření o leteckou základnu na tomto místě,“ upozornil hejtman Radim Holiš. „Chceme být připravení na možnost, že nám to nová vláda povolí.“

Studie by proto měla přinést kalkulaci předpokládaných nákladů na novou pozemní základnu včetně heliportu a hangáru.

„Jezdí k nám posádky z Německa a my zase k nim“

Ať se událost stane na kterékoliv straně státní hranice, ke zraněnému vyjíždí záchranáři, kteří jsou nejblíž. Týká se to nejen pozemních posádek, ale také záchranářského vrtulníku. Takto jednoduše a intenzivně funguje přeshraniční spolupráce mezi plzeňskými a bavorskými stanicemi.

„Je už součástí naší každodenní praxe,“ naznačila mluvčí Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje a výjezdová sestra Karolína Korčíková.

Podstatná je mezinárodní dohoda obou zemí a spolupráce mezi operačními středisky. Projeví se například v situaci, kdy dojde ke zranění pacienta na německé straně, ale nejbližší německé posádky jsou vytížené jinde.

„Německé operační středisko si proto vyžádá pomoc z české strany,“ popsala Korčíková. „Operační střediska spolu komunikují prostřednictvím dvojjazyčného softwaru, díky kterému prakticky odpadá jazyková bariéra. České zdravotnické operační středisko následně vyšle nejbližší volnou českou posádku.“

Záchranáři na místě poskytnou potřebnou péči a transportují pacienta do nejbližšího vhodného zdravotnického zařízení.

„Ve většině případů jde o nemocnici na německé straně, ale například český pacient může být v situaci, kdy to jeho zdravotní stav dovoluje, převezen i do vzdálenější české nemocnice,“ upozornila mluvčí. „Stejným způsobem mohou samozřejmě zasahovat i německé posádky na českém území.“

Pokud česká posádka ošetřuje pacienta německé národnosti na svém území poblíž hranic, může jej bez problémů převézt přes hranici do vzdálenější nemocnice v zemi, kde pro něj odpadá jazyková bariéra. Pokud to ovšem jeho zdravotní stav dovoluje.

„Není tedy nutné pacienta předávat na hranicích, jak si lidé často představují,“ poukázala záchranářka Tereza Homolková. „I v tomto případě však probíhá komunikace mezi operačními středisky obou států, která koordinují předání informací a nahlášení pacienta do cílového zdravotnického zařízení.“

Podobný systém funguje dobře i v případě, kdy v příhraničí dojde k větší události a je nutný zásah většího počtu složek.

Operační střediska obou států mohou po vzájemné komunikaci vyslat na místo současně české i německé zdravotnické záchranné složky, které následně na místě spolupracují. Stejně navíc spolupracují i letecké služby obou zemí.

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Po stopách renesance

ilustrační snímek

Mimořádný prohlídkový okruh Po stopách renesance nabídne v sobotu zámek Hrubý Rohozec.

21. května 2026  16:45

Sudetský sjezd: Otec by byl zklamaný z toho hněvu, řekl Winton při pietě

Tisková konference v Městském divadle Brno před sobotní premiérou muzikálu...

V Brně odpoledne začínají akce sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL). Jeho předseda Bernd Posselt i další zástupci se účastní pietního aktu na nádraží, při němž uctívají památku obětí...

21. května 2026  12:32,  aktualizováno  16:45

Prysmian propojuje firemní data a AI pomocí platforem SAP

21. května 2026  16:43

Letadla se vrátí na hradecké nebe. Letiště umožní Aviatické pouti rozvoj

Aviatická pouť v Pardubicích vzdorovala počasí. (9. června 2025)

Už za týden se Hradec Králové opět stane pojmem mezi fanoušky letectví. Sedm let po poslední vojenské přehlídce CIAF a čtyři roky po pokusu obnovit dlouholetou tradici akcí Legendy nebes se lidé...

21. května 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

Nejinfikovanější klíšťata v kraji má Olomouc. Rizikovost lokalit překvapí

Piják lužní může přenášet i jiné nemoci, než klíště obecné.

Ze všech lokalit včetně lesů a měst v kraji, kde vědci v uplynulých letech sbírali klíšťata a zkoumali, jak moc jsou nakažená, vede Olomouc. A platí, že čím blíže k lidským domovům jdete, tím jsou...

21. května 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

Nechceme z Ostravy skanzen, říkají Piráti. Ve volbách si přejí přes deset procent

Piráti představili svůj volební program na Jiráskově náměstí v centru Ostravy....

Nejméně deset procent hlasů a účast v koalici bez SPD a komunistů. Takové jsou základní cíle Pirátů v podzimních komunálních volbách v Ostravě. Lídrem jejich městské kandidátky se stal místostarosta...

21. května 2026  16:32

Vsetín chce odstranit vizuální smog, chystá manuál o reklamních prvcích

ilustrační snímek

Město Vsetín chce odstranit takzvaný vizuální smog. Připravuje nový grafický manuál s pravidly pro reklamní prvky, sdělila dnes ČTK mluvčí radnice Jana...

21. května 2026  14:56,  aktualizováno  14:56

Lázeňské zpívání zahájí v sobotu v Ostrožské Nové Vsi lázeňskou sezonu

ilustrační snímek

Kulturní program pojmenovaný Lázeňské zpívání zahájí v sobotu 23. května v Ostrožské Nové Vsi na Uherskohradišťsku lázeňskou sezonu. Na pódiu se vystřídá...

21. května 2026  14:54,  aktualizováno  14:54

Zoo Dvůr Králové získala malé šelmy zorily, jejich chov v zajetí je ojedinělý

ilustrační snímek

Safari Park Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku získal pár drobných afrických šelem zoril malých. Jejich chov v lidské péči je ojedinělý. ČTK to dnes řekl...

21. května 2026  14:54,  aktualizováno  14:54

Největší sběrová firma Ecobat loni vytřídila 4558 tun baterií, meziročně více

ilustrační snímek

Požadavky EU na míru vytřídění baterií v příštích letech porostou. Jejich dodržení bude podle vedení největší tuzemské sběrové firmy Ecobat problém, i když...

21. května 2026  14:50,  aktualizováno  14:50

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

V Liberci jde do komunálních voleb TOP 09 s KDU-ČSL a nezávislými

ilustrační snímek

V Liberci se na společné kandidátce pro podzimní komunální volby domluvila TOP 09 s KDU-ČSL a nezávislými. Kandidovat budou pod hlavičkou Liberecká 9, za lídra...

21. května 2026  14:49,  aktualizováno  14:49

Čeští fanoušci ho milují. Fantomas prozradil, kdy si poprvé nasadil slavnou masku

Fantomas-Vasil Simkovič

Modrá tvář, černý plášť a neutuchající podpora českého hokeje. Legendární fanoušek přezdívaný Fantomas je už více než čtvrt století neodmyslitelnou součástí světových šampionátů. Jeho příběh začal...

21. května 2026  16:30

