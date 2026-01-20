K vážně popálenému muži vyjížděla záchranářská posádka a tým s lékařem ze stanice v Otrokovicích. Zdravotnické operační středisko požádalo kvůli vážnému stavu popáleného o součinnost také leteckou záchrannou službu z Olomouckého kraje.
Hořet začalo před druhou odpoledne v jednom z vyšších pater panelového domu v ulici Josefa Valčíka z Otrokovicích.
Podle informací záchranářů se muž pokoušel vyhodit hořící matraci z okna, aby zabránil rozšíření ohně ve svém bytě a domě.
„Při tomto nešťastném manévru ale utrpěl popáleniny prvního a druhého stupně na zhruba polovině těla,“ uvedla mluvčí krajské záchranné služby Gabriela Netopilová Sluštíková.
„Záchranářské týmy pacienta zajistily v rámci neodkladné péče, podaly mu léků od bolesti a poskytly kyslíkovou terapii,“ dodala.
Ve stabilizovaném stavu ho zdravotníci předali leteckým záchranářům, kteří muže šetrně transportovali do popáleninového centra v Brně.
U požáru zasahovalo pět jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů.
19. ledna 2026