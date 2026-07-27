K animovanému filmu přivedl francouzského režiséra Michela Ocelota, který je hostem letošní Letní filmové školy v Uherském Hradišti, i snímek Vzpoura hraček od české animátorky Hermíny Týrlové. Viděl jej v dětství, které z velké části trávil v africké Guineji. Týrlové film ho tehdy okouzlil. Světově uznávaný režisér, který ve svém díle zpracovává pohádky a mýty z různých částí světa, to dnes řekl návštěvníkům festivalu při takzvané lekci filmu.
"Dotklo se mě kouzlo filmu a kouzlo umění. Jeden malý chlapeček byl osloven tím, co vyrobila. A ponořil se do toho na celý život," řekl režisér ke krátkometrážnímu snímku Hermíny Týrlové z roku 1947.
V dětství a mládí zkoušel vytvářet první jednoduché animace z rozstříhaného papíru s obrázky. Papír využil jako základní materiál i pro svůj první krátkometrážní film nazvaný Tři vynálezkyně, za nějž v roce 1981 získal britskou cenu BAFTA. I přes získané ocenění mu to prý tehdy žádné dveře do světa filmu neotevřelo. "V té době moje kariéra byla strašná. Můj život je rozdělen na dvě části, před filmem Kirikou a po něm. Před ním jsem byl nepochopeným autorem, který dělal jen krátké filmy a byl jsem nezaměstnaný," uvedl Ocelot.
Premiérový celovečerní snímek Kirikou natočil v roce 1998. Zasazený je do Afriky a je inspirovaný tamními pohádkami. Kirikou je dítě, které se ve filmu pouští do boje se zlou čarodějnicí. "Překvapilo mě, že film měl úspěch. Předtím si lidé mysleli, že celovečerní animovaný film nemůže mít úspěch. Vyčítali mi zobrazení těla, ale v Africe se nikdo za své tělo nestydí. Děti tam zůstávají nahé dlouho, ženy nosí jen bederní roušku. Film fungoval všude kromě Velké Británie a USA. V BBC nám řekli, že ani po 11. hodině večer nemohou film ukazovat," řekl filmař.
Po pokračování pojmenovaném Kirikou v divočině natočil Ocelot snímek Azur a Asmar. Příběh dvou chlapců soupeřících o lásku princezny je zasazený do středověké Francie a na sever Afriky a LFŠ jej uvádí. Režisér v něm poprvé ve své tvorbě využil techniku 3D animace. "Mně se u 3D líbilo, že se člověk může snažit o dokonalost. Krása digitálního 3D nám umožnila vytvořit hezký obličej a ten zůstává hezký pořád. Kreslený v některých záběrech není tak hezký," míní Ocelot.
O pohádce hovoří jako o svém jazyku. "Umožňuje mi pořád dělat něco hezkého, vytvářet krásné kostýmy a vyprávět všechno, co chci, aniž by tomu lidé nevěřili. Protože pohádky jsou pro děti a ty k tomu přistupují s čistou duší. Já je vtahuji dovnitř a to je to, co se mi na tom líbí," uvedl režisér, který své příběhy z filmů následně převádí i do knižní podoby.
Dnes dvaaosmdesátiletý animátor se uplatnil i v hudbě, když pro islandskou zpěvačku Björk vytvořil videoklip k její písni Earth Intruders. Připustil, že jí skladbu při vzájemném setkání nepochválil, zdála se mu příliš násilná. "Já chci lidem přinášet přesný opak. Řekla mi, abych si s tím nějak poradil. Tak jsem se pokusil být méně násilný," řekl Ocelot. Vzhledem k omezenému času, který na videoklip měl, využil při jeho tvorbě i metodu černých siluet, ke které s oblibou sahal ve svých začátcích.
Dnes večer promítne festival Ocelotův film Faraon, divoch a princezna. Předtím dostane francouzský tvůrce Výroční cenu Asociace českých filmových klubů (AČFK), která je pořadatelem Letní filmové školy. Festival zařadil do programu i další tři Ocelotovy filmy, kromě Azur a Asmar jsou to ještě snímky Princové a princezny a Pohádky noci. Při dnešním odpoledním workshopu si navíc děti pod filmařovým vedením mohly vyzkoušet vytvořit svoji první animaci.