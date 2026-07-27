Letní filmová škola letos uvádí i filmy francouzského ironika Bertranda Bliera

Letní filmová škola (LFŠ) v Uherském Hradišti letos uvádí také filmy francouzského režiséra Bertranda Bliera (1939–2025). Festival je nabízí v sekci nazvané Známý neznámý, která je součástí přehlídky třetím rokem a navazuje na dříve uváděnou sekci Neznámý vojín. Má za cíl lidem představit méně známá jména světové kinematografie. Blier do této sekce právem náleží, řekl ČTK programový ředitel přehlídky Jan Jílek.
Syn herce Bernarda Bliera podle něj nepatří mezi nejznámější a nejvýznamnější francouzské tvůrce. "Ale byl to takový velký ironik režisér, který používal hodně podvratnost, subverzi, černý humor. Pomocí tady těch prvků analyzoval soudobou francouzskou společnost," řekl Jílek.
Za svou kariéru Blier natočil 18 celovečerních filmů, ke všem si napsal scénář. Typické jsou pro něj snímky na pomezí komedie a dramatu. Zřejmě nejslavnějším režisérovým filmem jsou Buzíci z roku 1974. Jde o filmovou adaptaci Blierova vlastního románu. Čeští diváci mohli snímek vidět v televizi a také v kinech prostřednictvím filmových klubů. Nyní jej uvádí i LFŠ. První projekce byla v pátek, druhá se uskuteční v úterý.
Hlavní role ve filmu ztvárnili Gérard Depardieu a Patrick Dewaere, které Blier do svých snímků s oblibou obsazoval. "Hrají dva takové rozjívence, kteří dělají šílené věci, ale zároveň nějak nastavují zrcadlo tehdejší společnosti a tomu, co bylo správné a nebylo, a co bylo dovolené a co ne. Takže Blier překračoval hranice, záměrně provokoval, ale ty jeho filmy jsou aktuální právě energií provokace, ironie a černého humoru," uvedl Jílek.
Mezi další Blierova díla, která festival promítá, patří snímek Připravte si kapesníky z druhé poloviny 70. let. "Ve své době vyhrál Oscara za nejlepší neanglicky mluvený film," řekl programový ředitel. V programu LFŠ jsou také režisérovy snímky Příliš krásná z roku 1989 a Kdybych byl špión z roku 1967, což byl Blierův celovečerní debut.
Loni se mohli diváci prostřednictvím sekce Známá neznámá seznámit s tvorbou italské levicově orientované filmové režisérky a scenáristky Liny Wertmüllerové. Předloni představila dílo belgické experimentální režisérky a feministické ikony Chantal Akermanové. Letošní ročník Letní filmové školy začal v pátek 24. července, potrvá do čtvrtka 30. července. Kromě filmových projekcí nabízí koncerty, divadlo, odborné programy, výstavy, tvůrčí dílny i akce pro děti.