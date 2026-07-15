Letní filmovou školu v Uherském Hradišti zakončí promítání snímku Pramen s Annou Geislerovou v hlavní roli. Festival potrvá od 24. do 30. července, slavnostní zakončení s promítáním novinky slovenského režiséra Ivana Ostrochovského je na programu ve středu 29. července večer. Před projekcí Geislerová převezme Výroční cenu Asociace českých filmových klubů, která je pořadatelem festivalu. ČTK to dnes sdělila mluvčí přehlídky Lenka Horáková.
Drama Pramen režisér zasadil do vyloučené lokality na slovensko-maďarských hranicích. "Snímek otevírá přehlížené a palčivé téma nucené sterilizace Romek v 80. letech minulého století," uvedla mluvčí. Geislerová ve filmu hraje porodní lékařku Ingrid, jejíž pohled na běžnou praxi sterilizace změní přátelství se sanitářkou Agátou.
Festival představí i další českou a slovenskou tvorbu za uplynulý rok. "Jsou to filmy, které už objely velké světové festivaly a posbíraly řadu cen, i filmy, které uvedeme vůbec poprvé ve světové premiéře. Dramata, komedie, dokumenty, životopisné filmy, historické i ryze současné, natáčené klasicky i využívající AI," uvedl k festivalové sekci Novinky její dramaturg Jaroslav Sedláček.
Diváci uvidí dramata Otec, Potopa, Tanec s medvědem nebo českou premiéru filmu Wirbel režiséra Tomáše Hubáčka, které se v pátek 24. července zúčastní tvůrčí delegace včetně herců Davida Švehlíka, Judit Pecháček a Alexeje Pyška.
V programu festivalu nechybí ani komedie. Mezi nimi celovečerní debut Ondřeje Hudečka Poberta nebo druhý celovečerní počin Adama Kolomana Rybanského nazvaný Dovolená v Českém ráji. Dojde i na životopisné filmy, například pěti Českými lvy oceněný snímek Franz a celovečerní debut Nepela, který v Uherském Hradišti uvede režisér Gregor Valentovič i představitel hlavní role Josef Trojan.
Historickou parodii i poctu rytířským mýtům s názvem Vyvolený divákům představí režisér Tomasz Mielnik s hercem Janem Františkem Uherem. Na festival se vrátí Šimon Holý s novinkou Chica Checa, Olmo Omerzu s Nevděčnými bytostmi i Bohdan Karásek se vztahovým dramatem Mistryně. "Režisér Petr Slavík představí i s hlavním protagonistou dokument Veřejný prostor Františka Skály a Jan Svěrák přiveze svých Pět švestek," uvedla Horáková.
Světovou premiéru bude mít na přehlídce třetí hraný celovečerní film slovenského režiséra Marka Škopa s názvem Láska, příběh o neschopnosti milovat své dítě a následcích, které to způsobuje. "Nejbližší lidé okolo nás formují to, kým jsme, a to i v dospělosti. Jsou to mechanismy, které nás vedou po celý život. V dobrém i zlém žijeme vzorce, možná někdy až začarované kruhy, které je těžké prolomit. Pokud si je uvědomíme, můžeme s nimi lépe koexistovat a vědomě s nimi něco dělat. Myslím si, že jde o životní pocit, který je univerzální, a že naše filmové zpracování se může diváků dotknout," řekl Škop. Film představí s kameramanem Jánem Melišem a herečkami Janou Kovalčikovou a Ivanou Chýlkovou.