Sezona hudebních festivalů začíná tvrdě, potěší ale fanoušky různých žánrů

Petr Skácel
  12:42
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Ve Zlínském kraji začíná festivalová sezona. Portál iDNES.cz přináší přehled nejdůležitějších přehlídek, na které se můžete vypravit. Nabídka je pestrá a start hodně drsný, už o prvním červnovém víkendu vypukne metalová akce Karpaty Hard Fest ve Slavičíně.
Ve Vizovicích odstartoval jubilejní 20. ročník Masters of Rock. (11. července...

Ve Vizovicích odstartoval jubilejní 20. ročník Masters of Rock. (11. července 2024) | foto: Jan Salač, MAFRAMAFRA

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Skupina Rybičky 48
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Karpaty Hard Fest

Kdy: pátek 5. a sobota 6. června
Kde: Army Park, Slavičín
Vstupenky: permanentka dospělý 2 050 Kč, dítě 600 Kč, jednodenní dospělý 1 500 Kč

Příznivce tvrdé muziky čeká tento víkend druhý ročník Karpaty Hard Festu, který se koná v přírodním prostředí Army Parku ve slavičínské části Divnice. Na dvou velkých pódiích vystoupí hvězdy světové i domácí metalové scény.

Fanoušci se mohou těšit na Venom, Dark Funeral, Decapitated, Rotting Christ, Berzerker, Hypnos, Destroyer 666, Hentai Corporation a další. Nebude chybět kemp a doprovodný program. Díky poloze u železniční zastávky Divnice je festival dobře dostupný vlakem i autobusem.

Lážo Plážo Fest

Kdy: sobota 12. a neděle 13. června
Kde: rekreační oblast Štěrkoviště
Vstupenky: permanentka 1 690 Kč, pátek 1 090 Kč, sobota 1 190 Kč, děti 7–14 let permanentka 890 Kč, jednodenní 490 Kč, děti do 6 let zdarma

Mirai vystoupí na Štěrkovišti v Otrokovicích.

Sedmý ročník Lážo Plážo Festu sází na spojení živé hudby s koupáním. Koná se totiž na pláži u Štěrkáče, přírodního jezera v otrokovické místní části Baťov. Mezi hlavní taháky patří koncert skupiny Mirai, která odehraje svůj jediný letošní koncert ve Zlínském kraji. Poprvé přijedou Chinaski nebo Desmod, line-up nabízí také interprety, jako jsou Divokej Bill, Horkýže Slíže, Vypsaná fiXa, Wohnout, Adam Ďurica nebo Heľenine Oči. Během festivalu bude posílená MHD a v sobotu pojedou mimořádné spoje.

Festivalová sezona startuje. Pivo a párek už nestačí, fanoušci chtějí komfort

Valašský špalíček

Kdy: středa 17. až sobota 20. června
Kde: Valašské Meziříčí
Vstupenky: třídenní permanentka 1 250 Kč, mládež do 18 let 99 Kč, čtvrtek 490 Kč, pátek 590 Kč, sobota 790 Kč, úvodní koncert 790 Kč

Akce s každoroční tradicí od roku 1983 spojuje folk, blues, rock, world music i alternativní scénu. Hlavní program se odehrává přímo v historickém centru Valašského Meziříčí. Největší hvězdou bude irský písničkář a držitel Oscara Glen Hansard, jenž vystoupí se svým projektem Glen Hansard & Friends. Zahrají také Michal Pavlíček Trio, Vladimír Merta, SBB nebo britští Gerry Jablonski & The Electric Band. Festivalu předchází středeční koncert Jiřího Pavlicy a skupiny Hradišťan a Hany Ulrychové a Petra Ulrycha se skupinou Javory Beat, koná se v amfiteátru.

Glen Hansard bude hvězdou Valašského špalíčku.

Holešovská Regata

Kdy: pátek 19. a sobota 20. června
Kde: zámecké zahrady, Holešov
Vstupenky: permanentka dospělý 1 490 Kč, jednodenní dospělý 990 Kč, sobotní rodinná (2+2) 2 100 Kč, děti 7–15 let permanentka 600 Kč, jednodenní 400 Kč

Zpěváci Jiří Korn a Tomáš Klus, zpěvačka Jana Kirschner nebo kapely MIG 21, No Name, PSH, Tata Bojs a Mňága a Žďorp ozdobí rodinný festival, který se uskuteční už počtrnácté v zahradách holešovského zámku. Regata sází nejen na originální prostředí, ale také na vyhlášený doprovodný program v podobě soutěže netradičních plavidel na zámeckém vodním kanále nebo přejezdu vodní lávky na kole. Pro děti připravují organizátoři zábavné aktivity, opět nebude chybět ani talk show 7 pádů Honzy Dědka.

Ewa Farna nadchla návštěvníky Holešovské Regaty. Je showmanka, pochvalovali si

Zlín žije

Kdy: pátek 26. až neděle 28. června
Kde: centrum Zlína
Vstupenky: zdarma

Multižánrový festival nabídne pět pódií a tři dny zábavy. Vystoupí skupiny a interpreti jako Prago Union, The Prostitutes, The Tap Tap, N:O:H:A, Michal Prokop Trio či Dušan Vlk. Čtyřicet let svého působení na hudební scéně oslaví Buty, přijedou také muzikanti z regionu jako Thom Artway nebo základní umělecké školy. Vstupné je zdarma a kulturní dění zaplní prostory před zámkem, v parku Komenského, v parčíku Pod Lípou, na Tržišti Pod Kaštany či náměstí Míru. Poprvé pojede kyvadlová doprava v podobě historického festivalového vlaku na trase Kroměříž–Vizovice.

Návštěvníci mistrovství světa v biatlonu v Novém Městě na Moravě si atmosféru závodů nemohou vynachválit. V sobotu večer se uskutečnil i koncert Buty na náměstí.

Kapela Buty oslaví ve Zlíně 40 let na hudební scéně.

Karpaty Fest

Kdy: pátek 26. až neděle 28. června
Kde: zámecký park, Slavičín
Vstupenky: dospělý 1 550 Kč, děti 500 Kč, jednodenní dospělý 1 150 Kč

Třídenní festival v útulném prostředí zámeckého parku ve Slavičíně nabídne několik hudebních scén, bohatý doprovodný program či rodinné atrakce. Mezi hlavní hvězdy letošního ročníku patří Škwor, Lucie, Vypsaná fiXa, Ben Cristovao, Sofian Medjmedj, Morčata na útěku nebo Kateřina Marie Tichá. Připravené bude hlídané stanové městečko vzdálené 150 metrů od areálu či placené parkoviště v areálu EC-Tech, parkovat lze zdarma i přímo ve městě.

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Slovácké léto

Kdy: pátek 26. až neděle 5. července
Kde: Masarykovo náměstí a Kolejní nádvoří, Uherské Hradiště
Vstupenky: koncert Rybičky 48 + Zakázaný ovoce 650 Kč, zbytek zdarma

Vystoupení skupin Rybičky 48, Zakázaný ovoce a Rocksoar letos zahájí festival, který sází na spojení sportu, hudby a zábavy. Jako jediné bude placené, ostatní koncerty jsou zdarma. Zahrají Argema, Reflexy, Pokáč, Alkehol, Kapitán Demo, Iné Kafe nebo IMT Smile, poprvé dorazí Čechomor nebo Mikolas. Program doplní lokální kapely, divadelní představení, standup show, aktivity pro děti a speciální program pro ženy. Konat se bude turnaj v plážovém volejbalu pro amatéry a profesionály, sportovce čeká i běh, plážová házená či fotbal, šipky, workshop skoku přes švihadlo nebo pétanque.

Skupina Rybičky 48 zahraje v Hradišti.

Masters of Rock

Kdy: čtvrtek 16. až neděle 19. července
Kde: areál likérky Rudolf Jelínek, Vizovice
Vstupenky: permanentka 3 650 Kč, jednodenní 1 890 Kč, sezení 5 000 až 10 000 Kč

Jeden z největších tuzemských festivalů tvrdé hudby přiláká do vizovické likérky kolem 20 tisíc návštěvníků. Headlinerem budou němečtí Helloween, kteří oslaví čtyřicet let existence. Premiéra čeká extravagantního zpěváka Marilyna Mansona, kapely Slaughter To Prevail, The Rasmus nebo In Flames. Arch Enemy se představí s novou zpěvačkou, v programu nechybí ani Udo Dirkschneider, Lordi nebo Visions of Atlantis, které doplní zlínská filharmonie. Druhá stage nabídne domácí skupiny.

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Pod Přehradou

Kdy: pátek 18. a sobota 18. července
Kde: Pod Přehradou Ludkovice
Vstupenky: permanentka 1 349 Kč, pátek 649 Kč, sobota 849 Kč

Loňská premiéra se vydařila, a tak se v Ludkovicích chystají na druhý ročník. Program bude opět dvoudenní, v pátek zahrají Mňága a Žďorp, Fleret či Michal Horák, v sobotu se návštěvníci mohou těšit na Jaroslava Uhlíře, Ondřeje Havelku a jeho Melody Makers, Banjo Band Ivana Mládka nebo Igora Orozoviče. Akce nabídne rovněž vystoupení ostravského dua ve složení bavič a herec Štěpán Kozub a písničkář Jiří Krhut.

Ondřej Havelka zazpívá v Ludkovicích.

Letní filmová škola

Kdy: pátek 24. až čtvrtek 30. července
Kde: Uherské Hradiště
Vstupenky: 250 až 990 korun

Konec července v Uherském Hradišti už tradičně patří Letní filmové škole, největšímu nesoutěžnímu filmovému festivalu v České republice. Vedle stovek projekcí nabízí také pestrý hudební program. Tentokrát se v něm objevila slovenská legenda Richard Müller, Kateřina Marie Tichá & Bandjeez, Bert & Friends, Pacora Trio či energická cimbálovka Harafica. Milovníci alternativní hudby si nenechají ujít koncertní sérii Planeta Mír s projekty FVLCRVM, P/\ST a GUFRAU, příznivce klasické hudby potěší vystoupení Czech Ensemble Baroque & Silentium! Ensemble v kostele.

Hudební léto začíná. Zahraje Farna, Müller nebo frontman kapely Rammstein

Kamínka Roštín

Kdy: pátek 7. a sobota 8. srpna
Kde: Areál Kamínka Roštín
Vstupenky: permanentka dospělý 1 390 Kč, jednodenní 790 Kč, permanentka dítě 7–14 let 850 Kč, jednodenní 450 Kč

Tradiční festival Slavnosti piva Kamínka se opět vrací po několikaleté pauze. Kempový areál na kopci nad Roštínem opět ožije živou hudbou a širokým výběrem piva. Soupiska nabízí jména jako Škwor, Harlej, Desmod, Walda Gang, Mňága a Žďorp, Alkehol, Visací Zámek, Trautenberk, Doga, Panoptiko, Forrest Jump, Turbo a další.

Kapela Visací zámek rozžhaví Roštín.

Starý dobrý western

Kdy: pátek 7. až neděle 9. srpna
Kde: přehrada Bystřička
Vstupenky: permanentka 790 Kč, jednodenní – pátek 590 Kč, sobota 790 Kč, rodinná (2+2) 1 800 Kč

Milovníci country, folku, bluegrassu a trampské muziky se sejdou v malebném prostředí Bystřičky na Vsetínsku, kde se v srpnu uskuteční festival Starý dobrý western. Jde o jednu z nejvýznamnějších žánrových přehlídek u nás a koná se v bezprostřední blízkosti tamější přehrady, která je obklopená lesy a kopci. V sobotním galavečeru se představí legenda Tomáš Linka, který zde oslaví 80. narozeniny, Jakub Smolík s kapelou či COP. Součástí programu jsou country bály pod širým nebem, ukázky westernových dovedností, taneční vystoupení či soutěže.

Trénink vítěze z Trnkobraní? Dva dny nejíst a vypít 20 litrů vody denně

Vizovické Trnkobraní

Kdy: pátek 21. až neděle 23. srpna
Kde: areál likérky Rudolf Jelínek, Vizovice
Vstupenky: permanentka dospělý 1 090 Kč, pátek 650 Kč, sobota 750 Kč, permanentka dítě 7–15 let 400 Kč, pátek 200 Kč, sobota 250 Kč

Pořádání přehlídky loni převzala zlínská Agentura Velryba a s „návratem ke kořenům“ pokračuje i letos. Na 57. ročníku Trnkobraní zahrají kapely Olympic, Tři sestry, No Name, Xindl X, Support Lesbiens nebo Fleret se Zuzanou Šulákovou, program doplní večerní tancovačky s místními kapelami. Neděle s podtitulem Vizovická Trnkosláva bude opět začínat průvodem z vizovického náměstí a vstup do areálu bude zdarma. Klasickou součástí festivalu je soutěž v pojídání švestkových knedlíků a vizovická likérka nabídne návštěvníkům košty, exkurze a další akce.

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