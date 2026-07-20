Letní programy ve Zlíně nabídnou dětem chytré hry, divadlo i sport

Série letních programů pro děti nabídne ve Zlíně chytré hry, divadlo, sport i aktivity zaměřené na zdravý životní styl. Kulturní a kreativní centrum Živý Zlín, které je příspěvkovou organizací města, připravilo s městem a Státním zdravotním ústavem projekt Zlín dětem. ČTK to dnes sdělil mluvčí radnice Tomáš Melzer.
"Chceme, aby děti prožily prázdniny aktivně, tvořivě a společně s rodinami. Program Zlín dětem nabízí nejen zábavu, ale také inspiraci k pohybu, rozvoji fantazie i zdravým návykům. Jsem ráda, že se do něj každoročně zapojuje řada místních organizací a díky tomu vzniká pestrá nabídka pro malé i větší návštěvníky," uvedla náměstkyně primátora Jana Bazelová (ANO).
První prázdninový program bude v úterý u zámku. Nabídne hry, které procvičí hlavu i představivost. "V sadu Svobody potkáte Tajuplný svět podivuhodných her Jiřího Šebesty a hry vytvořené ze dřeva, kovu, kamení nebo bavlny, které podněcují hravost a fantazii," uvedla ředitelka Živého Zlína Jana Kubáčová. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet také Deskohraní, aktivity Státního zdravotního ústavu, Skautského institutu Zlín, Lokomoce nebo organizace ProSpojení, která nabídne hry podporující sociální interakci a komunikaci.
Také další dvě odpoledne se budou konat v sadu Svobody, a to 11. srpna a 25. srpna. První srpnová akce bude zaměřená na zdraví jako hru. Děti budou moci rozvíjet svou motoriku, nebude chybět workshop výroby ručního papíru a divadelní představení Malý princ v podání Divadla Já to jsem. Na 25. srpna organizátoři připravili odpoledne s pohybem a zážitky. Do sadu Svobody přijedou dobrovolní hasiči ze Štípy, Pevnost poznání i Divadlo Kufr se Sportovní pohádkou a pohybovým workshopem. Představí se Hudební škola Yamaha a další organizace.
Závěrečná akce 4. září bude na prostranství před kostelem na sídlišti Jižní Svahy. "Poslední letní akce Zlín dětem se složkami Integrovaného záchranného systému má každý rok největší úspěch. Svou práci a techniku opět formou zážitků představí zlínští záchranáři, strážníci, policisté, profesionální hasiči nebo například Český červený kříž," uvedla Kubáčová. Vstup na všechny akce je zdarma.