Cyklus Léto na nádvoří nabídne v Kroměříži koncerty i hudební one man show. Na nádvoří radnice a Klubu Starý pivovar v centru města se uskuteční od konce června do začátku září. Vystoupí hudební skupina Progres 2, písničkář a bavič Jiří Krhut a rockový zpěvák Carl Sentance. V dnešní tiskové zprávě to uvedla Šárka Kučerová z kroměřížské radnice.
Prvním bodem programu letošního Léta na nádvoří bude v pátek 26. června koncert kapely Progres 2. Art-rocková skupina na české a československé hudební scéně funguje v částečně obměňovaném složení a pod různými názvy už bezmála 60 let a patří k průkopníkům české rockové hudby. V roce 1968 ji založili Zdeněk Kluka a Pavel Váně. "Od roku 2016 je kapela členem Beatové síně slávy," uvedla Kučerová.
Na pátek 7. srpna připravují organizátoři one man show Jiřího Krhuta s názvem Krhut: To nevymyslíš. "Pořad avizovaný jako příběhy, písničky, anekdoty, básničky, přesmyčky, slovní hříčky a kotrmelce je plný nejen humoru, ale také typicky krhutovské nostalgie a poetiky. Jiří Krhut je muzikant, skladatel, bavič a textař," uvedla Kučerová.
V pondělí 7. září bude radniční nádvoří patřit hudebnímu vystoupení Carla Sentance. Rockový vokalista se představí v sólovém projektu. "Jeho jméno je spjato s kapelami Leading Star a Persian Risk, spolupracoval s baskytaristou Geezerem Butlerem ze skupiny Black Sabbath, v roce 2015 nahradil Lintona Osborna ve skupině Nazareth," doplnila Kučerová.
Vstupenky si lze pořídit v pokladně Domu kultury v Kroměříži, případně on-line. "Představení pod širým nebem patří neodmyslitelně k vyhledávaným letním zábavám místních i návštěvníků města," uvedl radní města pro kulturu a cestovní ruch Jiří Kašík (ZVUK 12, za OK občané Kroměříže). Radniční nádvoří pravidelně hostí také promítání letního kina.