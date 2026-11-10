Letošní cyklus Zlínská výročí zakončí přednáška o indickém městě Batanagar

Letošní cyklus Zlínská výročí zakončí ve středu přednáška o indickém městě Batanagar. Přiblíží, jak se do jeho podoby promítl zlínský průmyslový a urbanistický model. Přednáška Zlín pod palmami: Baťovo indické město Batanagar začne v Infopointu Památníku Tomáše Bati v 17:15, vstup je zdarma. ČTK to dnes sdělil mluvčí zlínské radnice Tomáš Melzer. Město si letos připomíná 150 let od narození zakladatele obuvnického impéria Tomáše Bati.
"Letošní cyklus Zlínská výročí ukázal, jak rozmanité příběhy se za historií našeho města skrývají. Od osobnosti Tomáše Bati přes vzdělávání a architekturu až po rozvoj firmy v zahraničí. Právě příběh Batanagaru připomíná, že myšlenky, které vznikaly ve Zlíně, dokázaly ovlivňovat podobu měst i život lidí na jiných kontinentech," uvedla náměstkyně primátora Martina Hladíková (ODS).
Přednáška o Batanagaru přiblíží vznik a rozvoj největšího baťovského města v zahraničí. Letos uplynulo 90 let od zahájení tamní výroby. "Urbanistický a architektonický koncept vznikal ve Zlíně pod vedením Františka Lýdie Gahury. Batanagar tak představuje pozoruhodný příklad přenosu baťovského průmyslového, urbanistického i sociálního modelu do odlišného kulturního prostředí. Tématem provede historik Jan Herman z Informačního centra Baťa při Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně," uvedl mluvčí.
Předchozí přednášky se věnovaly dětství a mládí Tomáše Bati, historii zlínských studijních ústavů i architektu Gahurovi. Přednáškový cyklus doplní sborník Zlínská výročí 2026, který bude od začátku prosince zdarma v Infopointu Památníku Tomáše Bati, turistickém informačním centru na zlínské radnici či Informačním centru Baťa při Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. "Památník Tomáše Bati chceme rozvíjet také jako místo pravidelného setkávání veřejnosti s odborníky. Přednáškový cyklus nám umožňuje představovat historii Zlína v širších souvislostech a nabídnout návštěvníkům další rozměr programu památníku. Věříme, že si tento formát najde své pevné místo i v dalších letech," uvedl vedoucí památníku Jakub Jindřich Schmid.