Letošní ročník festivalu Masters of Rock uzavře zpěvák Marilyn Manson

Letošní ročník festivalu Masters of Rock ve Vizovicích na Zlínsku dnes večer uzavře jedna z hlavních hvězd, extravagantní americký zpěvák Marilyn Manson. Na přehlídce rockové a metalové muziky, která se koná 22. rokem, vystoupí poprvé. Na festival přijede s velkou produkcí, řekl ČTK ředitel pořádající agentury Pragokoncert Bohemia Jiří Daron.
Sedmapadesátiletého zpěváka považuje za specifického umělce, jehož hudební tvorba je ovlivněna i tím, že vyrůstal v silně nábožensky založené rodině. "Jeho rodiče to s křesťanskou vírou zřejmě přeháněli a on se otočil trošku, řekněme, na opačnou stranu. A promítá to i do písniček. Asi ho to v mládí poznamenalo. Má svůj image, má svoje písničky, má svoji show," řekl Daron.
Manson, vlastním jménem Brian Hugh Warner, vybudoval od 90. let minulého století svou kariéru na imagi rockového antikrista. Provokuje už svým pseudonymem, který je složen z křestního jména slavné herečky Marilyn Monroe a příjmení vraha Charlese Mansona. Jeho písně většinou odkazují na témata satanismu, drog, smrti a sexu. Úspěchy sklízel zejména s deskami Antichrist Superstar, Mechanical Animals a Holly Wood.
Koncert Mansona dnes začne ve 22:30. Vystoupí jako poslední interpret čtyřdenního festivalu. Před ním zahraje od 20:45 deathcoreová kapela Slaughter to Prevail, která vznikla před 12 lety v Rusku a později přesídlila do USA. Ani tato skupina ve Vizovicích zatím nikdy nehrála. "Je to tvrdá, ale moderní muzika," uvedl Daron.
V dnešním programu by dále neměl chybět koncert finské hardrockové kapely Lordi. V roce 2006 ovládla hudební soutěž Eurovize. Členové kapely na pódiu vystupují v hororových kostýmech a maskách. "Přivezou s sebou hororový hrad. Nikdy ho v České republice nestavěli," řekl Daron. Fanoušci se mohou těšit například i na vystoupení nizozemské rockové formace The Gathering. O půlnoci letošní ročník festivalu skončí.