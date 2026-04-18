Lidé budou moci ve Zlíně navštívit tři desítky sportovišť a vyzkoušet sporty

Tři desítky zlínských sportovišť budou moci lidé navštívit při Dnech otevřených sportovišť. Akce se uskuteční 24. a 25. dubna, jde o pátý ročník. Uzavře ji adrenalinová show na náměstí Míru, sdělila ČTK Veronika Jurčová z kulturního a kreativního centra Živý Zlín.
Lidem se v krajském městě otevře 30 sportovních klubů i organizací, budou si moci zdarma vyzkoušet tradiční i netradiční sporty pod dohledem profesionálů. Půjde o gymnastiku, baseball či plavání, také MMA, taekwondo, ragby, kuželky, sálovou cyklistiku nebo inline bruslení.
"Dny otevřených sportovišť jsou každoročně velmi vyhledávanou akcí. Jsou vhodné pro děti i dospělé a jejich smyslem je představit zážitkovou a atraktivní formou široké možnosti sportovního vyžití v našem městě," uvedl primátor Jiří Korec (ANO).
Vyvrcholením akce bude v neděli 26. dubna na náměstí Míru Adrenaline Challenge Zlín, začne ve 14:00. "O dechberoucí podívanou se postará populární freerunner a parkourista Vladimir Koldaev alias Vova, chybět nebude napínavá provazochodecká slack line show, freestyle fotbalové exhibice s workshopem, bike trial show ani big air atrakce," uvedla Jurčová. Pro děti bude připravená bike školička či mobilní lezecká stěna.