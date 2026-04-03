Lidé po roce opět vyrazí na pochod přes uherskohradišťské mosty a lávky

Na čtvrtý ročník pochodu přes uherskohradišťské mosty a lávky budou moci zájemci vyrazit v sobotu 11. dubna. Stejně jako dříve se k turistické akci přidá i Staré Město a Kunovice. Nově se letos zapojí obec Kostelany nad Moravou, díky čemuž se dá celá trasa propojit a nabídne tak účastníkům ještě pestřejší zážitek z putování podél řeky Moravy, sdělila ČTK za pořadatele Tereza Dvouletá. Podrobnosti o pochodu jsou na webu.
"Cílem pochodu je vyjít na čerstvý vzduch, poznat (Uherské) Hradiště z jiného úhlu pohledu a díky informačním cedulím objevovat zajímavosti o jeho historii a vodních tocích. Trasy jsou vhodné pro kočárky, pohodáře a zapálené výletníky," uvedla Dvouletá. K akci se i tentokrát připojí některé podniky a procházku lidem zpříjemní občerstvovacími zastávkami.
V Zašívárně U Osla v Uherském Hradišti vystoupí od 13:00 country kapela Je nás moc. Připraveny budou také plavby lodí od přístavní hrany jezu u Kunovského lesa do uherskohradišťského přístaviště. "V Zašívárně U Osla zajišťujeme zázemí pro účastníky a lodní dopravu organizujeme každoročně, takže máme radost, že si ji lidé oblíbili a vracejí se za tímto zážitkem znovu," řekl Michal Hampala ze společnosti Hamboot, která půjčuje lodě a hausbóty.
Začátek uherskohradišťské trasy je v informačním centru na Masarykově náměstí. Každý, kdo na pochod vyrazí, tam získá potřebné informace, záznamovou kartičku na razítka a mapku s přehledem zastavení, tedy mostů a lávek. Registrace účastníků začne v informačním centru v 09:00, poslední výprava by odtamtud měla vyrazit ve 14:00. Pro pamětní list se zájemci mohou v infocentru zastavit do 16:00. V případě, že se rozhodnou projít celou uherskohradišťskou trasu, budou mít v nohách zhruba devět kilometrů.
Také ve Starém Městě a Kunovicích budou výchozími body pochodu infocentra, v Kostelanech nad Moravou je zahájení naplánované u nýtovaného mostu přes řeku. "Je na každém, zda si chce projít jen jednu trasu, nebo přijít až do okolních měst a obcí. Není povinné projít přes všechny uvedené mosty a lávky. Nejrůznější varianty tras tak dávají možnost ujít i více než 20 kilometrů, protáhnout se a prozkoumat blízké okolí," doplnila Dvouletá.