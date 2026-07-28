Lidé se mohou hlásit do soutěže v pojídání knedlíků na Vizovickém Trnkobraní

Zájemci o účast v tradiční soutěži v pojídání švestkových knedlíků na festivalu Vizovické Trnkobraní se mohou začít přihlašovat. Festival se ve Vizovicích na Zlínsku uskuteční od 21. do 23. srpna, letos půjde o 57. ročník. Soutěž v pojídání knedlíků je tradiční součástí doprovodného programu, loňský vítěz Radim Dvořáček jich snědl 180.
Soutěž jedlíků bude v neděli 23. srpna od 13:30. "Zapojit se může kdokoli, kdo si na snězení většího množství knedlíků v časovém limitu 60 minut troufá. Podmínkou je věk 18 let a 'povinnost sníst' minimálně třicet kousků, což ovšem při malé velikosti soutěžních knedlíků není nic těžkého," uvedl spolupořadatel festivalu Michal Žáček. Kapacita je omezena na deset soutěžících, pokud bude zájemců více, rozhodne los. Jediným, kdo má podle pravidel účast zajištěnou automaticky, je vítěz posledního ročníku.
Dvořáček zvítězil loni i v předchozích pěti ročnících. Drží i český rekord 228 knedlíků z roku 2024. Absolutním rekordem soutěže, kterého dosáhl roku 2008 Američan Patrick Bertoletti, je 233 knedlíků.
Moderátorem soutěže bude letos herec, moderátor a původní profesí kuchař Ivan Vodochodský. Návštěvníci festivalu se budou moci zúčastnit i dalších soutěží, v pojídání tradiční valašských koláčů, frgálů, na čas nebo lezecké soutěže Vynes trnku do oblak.
Na Vizovickém Trnkobraní vystoupí například Olympic, Tři sestry, No Name, Xindl X, Support Lesbiens, Premier, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Vlasta Redl či Renne Dang. Spolupořadatelem festivalu jsou Vizovice, ve městě bude řemeslný jarmark s vařením povidel, zdobením perníčků, živou muzikou a další zábavou, dílny s možností vyzkoušet si výrobu vizovického pečiva a figurek ze sušených švestek, mobilní minifarma, nedělní krojovaný průvod nebo komentované prohlídky Po stopách trnek a historie. Nebudou chybět okružní jízdy Trnkovláčkem a Trnkobusem.