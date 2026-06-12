Lidé si i letos ve Zlínském kraji mohou prohlédnout sakrální památky s průvodci

Lidé si i letos ve Zlínském kraji mohou prohlédnout více než 20 sakrálních památek s průvodci. Do konce září jim to znovu umožní projekt Otevřené brány. Díky němu návštěvníci uvidí kostely, kaple a další církevní objekty, které bývají běžně uzavřené, případně jsou přístupné jen omezeně. Projekt letos zahájil svou 17. sezonu, uvedla v dnešní tiskové zprávě Alena Železníková z krajského oddělení komunikace a vnějších vztahů.
V turistické sezoně lze zavítat do sakrálních památek napříč Zlínským krajem a seznámit se s jejich historií, architekturou i duchovním odkazem. "Chceme lidem zpřístupnit cenné sakrální památky v turistické sezoně a nabídnout jim průvodcovské služby zdarma. Tato jedinečná místa totiž spojují historii, kulturu a duchovní tradice regionu," uvedl krajský radní pro kulturu a cestovní ruch Ivan Láska (ANO). Zájem o poznávání sakrálních památek i kulturního dědictví regionu je podle něj mezi veřejností vysoký.
Lidé mohou zamířit například do kostela svaté Rodiny v Luhačovicích na Zlínsku, poutního chrámu Narození Panny Marie ve Štípě na Zlínsku, kostela svatého Mořice v Kroměříži nebo kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku. Kompletní seznam je k dispozici na webu.
Na projektu se podílí více než padesát partnerů z řad církví, náboženských společností, obcí i dalších organizací. "Zlínský kraj projekt koordinuje, zajišťuje jeho financování a propagaci, zatímco zapojené obce se podílejí na spolufinancování průvodcovských služeb. Odborným garantem projektu je Arcibiskupství olomoucké," doplnila Železníková.
Otevřené brány fungují ve Zlínském kraji od roku 2009. Z původních devíti kostelů, které v první sezoně navštívilo přibližně 40.000 lidí, se postupně výrazně rozrostl. V loňském roce nabídl návštěvníkům 22 památek, ve kterých působilo 123 průvodců. Jejich bezplatných služeb využilo téměř 90.000 návštěvníků, z toho zhruba 10.000 ze zahraničí.