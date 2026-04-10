Lidé si mohou prohlédnout běžně nepřístupnou Thonetovu vilu v Koryčanech

Zájemci si mohou ode dneška prohlédnout Thonetovu vilu v Koryčanech na Kroměřížsku vyzdobenou květinami. Zchátralá památka z přelomu 19. a 20. století je běžně nepřístupná. Květinové vazby floristy Slávka Rabušice budou ve vile k vidění do neděle 19. dubna, sdělila ČTK historička a kurátorka Thonetovy vily Petra Svobodová. Vila byla postavena pro rodinu vynálezce ohýbaného nábytku Michaela Thoneta, který v Koryčanech založil svou první moravskou továrnu.
Investory vily byli Alfred Thonet, vnuk Michaela Thoneta, a jeho manželka Ida. Dnes zahájená výstava má název Květiny pro Idu. Květinová aranžmá doplnily práce žáků výtvarného oboru Základních uměleckých škol ve Zdounkách a Koryčanech, kteří se inspirovali uměním secese. "Květinové vazby a žákovské práce jistě oživí interiér vily, která zatím na svou rekonstrukci čeká. Historii úspěšné podnikatelské rodiny Thonetů si letos město Koryčany připomene celou řadou akcí," řekla Svobodová.
Výstava je především ve schodišťové hale vily, které mnozí místní říkají zámeček, a také v přilehlém salonu. O víkendu 11. a 12. dubna provede návštěvníky květinovými vazbami jejich autor Rabušic a vilou historička Svobodová, a to formou komentovaných prohlídek.
V roce 1893 se Alfred Thonet oženil s Idou Wannerovou, rodačkou z USA. Rodina Wannerova patřila k předním spolupracovníkům Thonetů na americkém kontinentu. "Z manželství se narodily čtyři děti. Alfred si v roce 1896 nechal postavit rodinný dům v Koryčanech, nedaleko továrny na ohýbaný nábytek, podle projektu světoznámého vídeňského ateliéru Fellner & Helmer," uvedli organizátoři výstavy. Ta je součástí projektu Thonetovské dědictví / 230 let od narození Michaela Thoneta.
Majitelem vily, která po druhé světové válce sloužila jako mateřská škola nebo prodejna potravin, je už několik let město. Usiluje o její rozsáhlou opravu za desítky milionů korun. V budoucnu chce do budovy přemístit městský úřad, měla by v ní být také obřadní síň, knihovna, informační centrum a expozice věnovaná rodině Thonetů. Pro veřejnost bývá vila přístupná jen výjimečně, například při Dnech evropského dědictví.
Po vybudování koryčanské továrny založil Michael Thonet v roce 1861 i závod v Bystřici pod Hostýnem na Kroměřížsku, kde dodnes firma TON ohýbaný nábytek vyrábí. Továrna v Koryčanech se po první světové válce spojila se společností Kohn a Mundus, později se stala národním podnikem. V 90. letech minulého století získala továrnu společnost Koryna, která v roce 2012 zkrachovala a její majetek byl rozprodán.