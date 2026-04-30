Lidé v Uherském Brodě uvidí rekonstrukci středověkých bitev i vojenské ležení

Lidé v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku uvidí na začátku května rekonstrukci středověkých bitev mezi králem Jiřím z Poděbrad a Matyášem Korvínem. Ve druhé polovině 15. století mezi sebou soupeřili o českou korunu. Dvoudenní historická akce zavede návštěvníky i do vojenského ležení, organizátoři chystají také program pro rodiny s dětmi. ČTK to sdělila Lenka Kučerová ze sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Region Slovácko.
Připravovaná akce nese název Píše se rok 1470 – Padnou hradby Uherského Brodu? Návštěvníky vrátí v čase a vtáhne je do života středověkého vojska i tehdejší společnosti. "V autentickém vojenském ležení budou moci lidé poznat každodenní život vojáků a řemeslníků, prohlédnout si dobovou výstroj a výzbroj a zažít atmosféru vojenského tábora," řekl uherskobrodský starosta Ferdinand Kubáník (KDU-ČSL).
Do programu se zapojí 100 účinkujících z historických a šermířských skupin z České republiky i ze zahraničí. "Hlavním lákadlem budou velkolepé bitevní ukázky inspirované válkami 15. století, které se uskuteční v sobotu 2. května ve 13:00 a 16:00 v příkopu pod městskými hradbami," uvedla Kučerová.
Historický program začne o den dříve v 17:00 v atriu Muzea Jana Amose Komenského, které sídlí v části dochovaného historického městského opevnění. "Chybět nebudou šermířská vystoupení Rytířů svatého Grálu ani burgundské tance. V sobotu se dění přesune na louku za muzeem, kde návštěvníky čekají komentované prezentace historických skupin, představení zbraní a středověké dělostřelby s výkladem, ukázky oblékání do plátové zbroje i tradiční řemesla," uvedla Kučerová.
Akci organizátoři koncipují jako zážitkový program pro širokou veřejnost. Na své si podle nich přijdou jak milovníci historie, tak rodiny s dětmi. "Akce není jen o bitvách, ale především o autentickém zážitku, který návštěvníky vtáhne do života středověku," doplnil Kubáník.
Připomínané události sahají do roku 1466, kdy papež Pavel II. označil českého krále Jiřího z Poděbrad za kacíře a vyhlásil proti němu křížovou výpravu. Po neúspěchu křižáckých vojsk vstoupil do konfliktu uherský král Matyáš Korvín, který se stal jedním z nejvýznamnějších protivníků Jiřího z Poděbrad. Boje zasáhly především Moravu a Slezsko a skončily až v roce 1479 uzavřením Olomoucké smlouvy.