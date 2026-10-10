Lidé v Záhorovicích v referendech hlasovali pro zachování všech přejezdů v obci

Lidé v Záhorovicích na Uherskohradišťsku ve dvou dnes skončených referendech hlasovali pro zachování všech tří železničních přejezdů v obci. Referenda jsou platná a závazná, vyplývá z informací zveřejněných na úřední desce obce. Správa železnic zvažuje, že při chystané modernizaci trati, která vesnicí přibližně s 1000 obyvateli prochází, jeden z přejezdů zruší. Zbývajících dvou se úvahy o zrušení netýkají, sdělil ČTK před nedávnem mluvčí Správy železnic David Kabele.
První referendum se týkalo takzvaného dolního přejezdu na konci ulice, které místní říkají Bánovská. Právě o jeho zrušení Správa železnic v budoucnu uvažuje. Druhé referendum se zabývá přejezdy u vlakového nádraží a v lokalitě Lány. Zatímco první referendum bylo vyhlášeno na základě návrhu přípravného výboru, druhé referendum na základě rozhodnutí zastupitelstva obce.
V obou referendech lidé odpovídali na to, zdali souhlasí s tím, aby samosprávné orgány obce učinily v samostatné působnosti veškeré možné kroky k tomu, aby zůstaly železniční přejezdy zachované. V prvním referendu odevzdali hlasující 360 platných hlasů pro odpověď ano a 22 pro odpověď ne. Ve druhém 374 pro odpověď ano a sedm pro odpověď ne. Volební účast v prvním referendu dosáhla úrovně 46,48 procenta, ve druhém 46,59 procenta.
Místostarosta obce Jiří Milička (KDU-ČSL) už dříve ČTK řekl, že obec trvá na tom, aby byly zachovány všechny tři přejezdy. Zrušení kteréhokoliv z nich by podle něj představovalo pro místní velké komplikace. "Obec je tak situovaná, že potřebujeme všechny tři přejezdy," řekl Milička.
Úvahy Správy železnic o zrušení dolního přejezdu souvisejí s chystanou modernizací a elektrizací trati mezi Starým Městem na Uherskohradišťsku a Vlárským průsmykem. Začít by mohla ve druhé polovině 30. let. Na traťovém úseku, jehož rekonstrukci Správa železnic plánuje, je podle Kabeleho dnes 56 přejezdů, přičemž zrušení by se mohlo týkat až 27 z nich. Správa železnic to zdůvodňuje snahou o zvyšování bezpečnosti železničního provozu i silniční dopravy odstraňováním rizikových míst, kde hrozí střet vlaku s auty nebo s lidmi.