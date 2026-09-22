Lidé v Záhorovicích v referendech rozhodnou o postoji obce k zachování přejezdů

Lidé v Záhorovicích na Uherskohradišťsku budou ve dvou referendech rozhodovat o postoji samosprávy k zachování tří železničních přejezdů v obci. Uskuteční se souběžně s komunálními a senátními volbami 9. a 10. října. Správa železnic zvažuje, že při chystané modernizaci trati, která obcí přibližně s 1000 obyvateli prochází, jeden z přejezdů zruší. Zbývajících dvou se úvahy o zrušení netýkají, sdělil ČTK mluvčí Správy železnic David Kabele.
První referendum se týká takzvaného dolního přejezdu na konci ulice, které místní říkají Bánovská. Právě o jeho zrušení Správa železnic v budoucnu uvažuje. Druhé referendum se zabývá přejezdy u vlakového nádraží a v lokalitě Lány. "První místní referendum bylo vyhlášeno na základě návrhu přípravného výboru. Druhé referendum bylo vyhlášeno na základě rozhodnutí zastupitelstva obce Záhorovice," řekl ČTK místostarosta obce Jiří Milička (KDU-ČSL).
V obou referendech budou lidé odpovídat na to, zdali souhlasí s tím, aby samosprávné orgány obce učinily v samostatné působnosti veškeré možné kroky k tomu, aby zůstaly železniční přejezdy zachované. "Trváme na tom, aby byly zachovány všechny tři," uvedl místostarosta. Zrušení kteréhokoliv z nich by podle něj představovalo pro místní velké komplikace. "Obec je tak situovaná, že potřebujeme všechny tři přejezdy," doplnil Milička.
Úvahy Správy železnic o zrušení dolního přejezdu souvisejí s chystanou modernizací a elektrizací trati mezi Starým Městem na Uherskohradišťsku a Vlárským průsmykem. Začít by mohla ve druhé polovině 30. let, přesnější termín se podle Kabeleho teprve stanoví na základě dostupnosti finančních prostředků. "V rámci zvyšování bezpečnosti na silnicích i železnici musíme při přípravě všech rekonstrukcí tratí prověřit právě i možnost rušení určitých přejezdů, vyplývá to ze silničního zákona. Pokud bychom tu možnost neprověřili, stát by takovou investici neschválil a nic by se modernizovat nemohlo," uvedl mluvčí k situaci v Záhorovicích.
Na traťovém úseku, jehož rekonstrukci Správa železnic plánuje, je dnes 56 přejezdů. "Výše zmíněným způsobem musíme prověřit možnost zrušení u 27 z nich. Primární motivací je dlouhodobá snaha o zvyšování bezpečnosti železničního provozu i silniční dopravy odstraňováním rizikových míst, kde hrozí střet vlaku s auty nebo s lidmi. U některých přejezdů může zrušení přispět i ke zrychlení vlaků," uvedl Kabele.
Budoucí podoba trati včetně všech železničních přejezdů podle Správy železnic při projektování je a bude opakovaně projednávána s dotčenými samosprávami. "Vždy se snažíme najít kompromis mezi potřebami železniční dopravy a přáním obcí a jejich občanů. V pokročilejších fázích projektu se pak obce také přímo účastní stavebního řízení," doplnil Kabele. O zachování nebo zrušení přejezdů však podle něj nakonec nerozhoduje Správa železnic, ale příslušné silniční správní úřady.