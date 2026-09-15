Lidé ve Zlínském kraji loni odevzdali 50 tun prošlých léčiv, meziročně více

Lidé ve Zlínském kraji loni odevzdali 50 tun prošlých nebo nespotřebovaných léčiv, meziročně o 16 tun více. V celém Česku to loni bylo rekordních téměř 771 tun léčiv. ČTK to dnes sdělil zástupce Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP). Část léčiv však stále končí v běžném odpadu.
Zatímco loni odevzdali lidé v Česku přes 770,5 tun léčiv, o rok dříve to bylo 750,7 tuny. V roce 2021 lidé do lékáren přinesli 577,9 tuny nepoužitelných léčiv. Loňské množství tak bylo přibližně o třetinu vyšší.
Část léčiv se však do systému odborné likvidace vůbec nedostane. Průzkum agentury NMS pro AIFP ukázal, že 64 procent lidí v Česku vrací prošlé léky do lékárny, téměř každý pátý je ale vyhazuje do komunálního odpadu.
Průzkum dále ukázal, že přibližně dvě třetiny lidí procházejí svou domácí lékárničku alespoň jednou ročně. Starším příbuzným však s tříděním léků pomáhá jen 31 procent dotázaných. Projekt proto připomíná, aby lidé při pravidelné kontrole vlastní lékárničky nezapomínali ani na léky svých rodičů či prarodičů.
"Domácí lékárničku bychom měli kontrolovat pravidelně, ideálně každého půl roku. Neměli bychom zapomínat ani na své starší příbuzné, pro které může být kontrola léků i jejich vrácení do lékárny náročné. Naši pomoc proto určitě ocení. Pokud narazíme na prošlý lék, můžeme ho odnést do kterékoliv lékárny bez ohledu na to, kde byl původně zakoupen. Lékárna následně zajistí jeho bezpečnou a ekologickou likvidaci," řekla ředitelka Asociace provozovatelů lékárenských sítí (APLEKS) Irena Storová.
Při kontrole lékárničky je potřeba ověřit datum použitelnosti na obalu každého léčiva. Uvedeno bývá nejen na krabičce, ale například u tablet také na blistru. Pokud datum použitelnosti není čitelné a nelze spolehlivě určit, zda je možné lék ještě bezpečně použít, lidé by ho neměli užívat. Při vyřazování je vhodné ponechat léčiva v původních blistrech, lahvičkách nebo jiných vnitřních obalech, vložit je do sáčku a přinést do kterékoliv lékárny.
"Prošlé léky bychom neměli doma nechávat do zásoby pro případ, že se ještě někdy budou hodit. Po uplynutí doby použitelnosti už totiž není zaručena jejich kvalita, účinnost ani bezpečnost. Pravidelná kontrola domácí lékárničky proto není jen otázkou pořádku, ale také správného a bezpečného zacházení s léčivy," uvedl ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Tomáš Boráň.
Léčiva odevzdaná v lékárnách přebírají specializované společnosti, které zajišťují jejich likvidaci. Provádět ji mohou pouze společnosti oprávněné k odstraňování nepoužitelných léčiv, které jsou uvedeny na seznamu ministerstva zdravotnictví. Osvětu o správném zacházení s prošlými a nespotřebovanými léčivy šíří projekt Nevyhazuj léky.