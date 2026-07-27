Lidi v Kroměříži pobaví a poučí rozměrné modely miniaturních živočichů

Lidi v Kroměříži na konci letních prázdnin pobaví a poučí rozměrné modely miniaturních živočichů. Na Velkém náměstí je uvidí ve čtvrtek 27. srpna od 15:00. Až šestimetrové nasvícené modely představí zájemcům podobu bakterie E.coli, želvušky a roztoče, uvedla dnes Šárka Kučerová z tiskového oddělení kroměřížské radnice.
Nevšední podívanou připravuje Dům kultury v Kroměříži ve spolupráci s brněnskou hvězdárnou. "Projekt s názvem Mikrosvět na Velkém... do jisté míry navazuje na loňský program s představením obřích planet, o který byl ze strany návštěvníků obrovský zájem. Poutavou a zábavnou formou přináší zajímavé informace a poučení," uvedl kroměřížský starosta Tomáš Opatrný (ANO).
Bakterii E.coli diváci uvidí zvětšenou v měřítku tří milionů ku jedné. Maketa roztoče, který patří mezi nejrozšířenější živočichy na naší planetě, je ve srovnání s reálným předobrazem zvětšena zhruba v měřítku 5000 ku jedné. "Stejně tak jako želvuška, neboli vodní medvíďátko, která ve skutečnosti měří asi půl milimetru a patří mezi nejodolnější tvory na Zemi," uvedla Kučerová.
Pořadatelé připravují kromě makety umožňující pohled do mikrosvěta i další program. Návštěvníci náměstí budou moci od 16:00 do 18:00 pozorovat Slunce speciálním dalekohledem s odborným výkladem hvězdáře. Od 18:00 zahraje kapela Polygon, kterou o dvě hodiny později vystřídá No Name Tribute band s hity populární slovenské skupiny. "Odpolední a večerní program je pro příchozí zdarma," doplnila Kučerová.
Pomyslné okno do mikrosvěta představila poprvé brněnská městská hvězdárna s planetáriem letos v březnu, když se zapojila do Dnů elektronové mikroskopie. Představila při nich veřejnosti obří nafukovací modely mikroorganismů s cílem ukázat, že elektronové mikroskopy nejsou jen pro vědce.