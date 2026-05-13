Lidovci, TOP 09 a Nestraníci vytvořili koaliční kandidátku Společně pro Zlín

Lidovci, TOP 09 a Nestraníci vytvořili koaliční kandidátku pro podzimní komunální volby ve Zlíně. Lídrem bude bývalý poslanec, nynější zastupitel Zlína a předseda krajského výboru lidovců Aleš Dufek (KDU-ČSL). Název koaliční kandidátky bude Společně pro Zlín, sdělil dnes ČTK krajský manažer KDU-ČSL Martin Schön.
Zástupci KDU-ČSL, TOP 09 a Nestraníků podepsali v pondělí memorandum o spolupráci v komunálních volbách ve Zlíně. Všechny strany a hnutí budou postupovat společně nejen před volbami, ale také po volbách, uvedl Schön. Lidovci kandidovali s TOP 09 i v komunálních volbách ve Zlíně před čtyřmi lety, skončili pátí se ziskem 7,57 procenta hlasů a tří mandátů v jednačtyřicetičlenném zastupitelstvu. Lidovci jsou v koalici, kterou sestavilo ve volbách vítězné hnutí ANO také s ODS a Piráty.
"Člověk v životě postupně zjišťuje, že sám nic nezmůže. A v politice to platí úplně stejně. Proto na podzim kandidujeme společně. Tři subjekty. KDU-ČSL, TOP 09 a hnutí Nestraníci. Myslím si, že je to silné spojení, které se vyplatí volit," uvedl Dufek.
Dvojkou na kandidátce bude náměstek primátora Vojtěch Volf (KDU-ČSL). "Chceme využít zkušenosti z naší práce na radnici. Chceme dále podporovat rozvoj sociálních služeb, aby byly dostupné pro všechny občany, zvlášť když populace ve Zlíně a v našem kraji stárne nejvíce z celé republiky. Dále chceme podporovat rozvoj komunitního života. Chceme, aby místní části měly při rozhodování vždy slovo a nebyly jenom na okraji," uvedl Volf.
Třetí místo na kandidátní listině připadne zástupci TOP 09 Romanu Václavíkovi. "Jsem rád, že navazujeme na naši spolupráci před čtyřmi lety, tentokrát i ve spojení s Nestraníky. Byl bych moc rád, kdybychom po čtyřech letech usilovné práce vrátili TOP 09 opět na radnici," uvedl Václavík.
Čtyřkou na kandidátce bude za Nestraníky Marcela Sousedíková. "Za Nestraníky jsem několikrát v komunálních volbách kandidovala, vždy ale spíše jak podpora. Tentokrát jsem se rozhodla převzít zodpovědnost a kandidovat na přední příčce. Chci zastupovat lidi, kteří jsou jako já. Kteří nechtějí sledovat každý den, jaké hádky a politické boje se odehrávají v Praze, ale zajímá je reálný život tady u nás ve Zlíně," uvedla Sousedíková.
Hnutí ANO získalo před čtyřmi lety 31,97 procenta hlasů a 14 mandátů v zastupitelstvu, druhý skončil Zlín 21 se sedmi mandáty. Třetí ODS získala sedm křesel, čtvrtá SPD čtyři. Tři zastupitele stejně jako KDU-ČSL a TOP 09 má i hnutí STAN, které bylo šesté, a Piráti, kteří byli na sedmém místě. Voleb se zúčastnilo 42,99 procenta voličů. V opozici je Hnutí Zlín 21, SPD a STAN.