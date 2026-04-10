Lidovci ze Zlínského kraje podpořili kandidaturu Grolicha na předsedu strany

Lidovci ze Zlínského kraje nominovali na funkci předsedy strany hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha. Získal podporu delegátů dnešní krajské konference KDU-ČSL, která se konala v Boršicích na Uherskohradišťsku. ČTK to řekl krajský manažer strany Martin Schön. Celorepublikový sjezd bude mít KDU-ČSL koncem dubna v Ostravě. Současný předseda lidovců Marek Výborný v lednu oznámil, že nebude svůj post obhajovat.
Na místopředsedy strany nominovala krajská konference Václava Pláteníka, Moniku Brzeskovou, Libuši Hubáčkovou a Františka Talíře, uvedl Schön.
Delegáti konference dnes volili i nové vedení krajské organizace. Post předsedy krajského výboru obhájil zlínský zastupitel a někdejší poslanec Aleš Dufek. Místopředsedou je místostarosta Starého Města Kamil Psotka. "V krajském předsednictvu jsou dále starosta Lidečka Vojtěch Ryza, mladý lidovec z Bystřice pod Hostýnem Zdeněk Štokman, Petr Venený ze Zlína a Michal Výstup z Boršic," řekl Schön.
Nové vedení si lidovci zvolí na celostátním sjezdu, který se uskuteční 24. a 25. dubna v Ostravě. Grolich kandidaturu na předsedu strany oznámil začátkem letošního roku. Podporu již získal v několika dalších regionech.