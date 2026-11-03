Lidovou stavbou Zlínského kraje pro letošní rok je kaple v Uherském Ostrohu

Lidovou stavbou Zlínského kraje pro letošní rok je klasicistní trojdílná výklenková kaple v Uherském Ostrohu na Uherskohradišťsku. Ocenění hejtmanství uděluje od roku 2008 za příkladnou obnovu stavby lidové architektury. Ocenění dnes ve Zlíně převzal starosta Uherského Ostrohu Vlastimil Kuřimský (za Naše město). Město kapli loni obnovilo.
Kaple stojí na okraji města v Hradišťské ulici. Drobná sakrální stavba s trojicí obloukových výklenků zdobených ornamenty a lidovými výtvarnými detaily je příkladem tradiční venkovské architektury. "V roce 2009 město provedlo generální rekonstrukci, při níž se podařilo odstranit velmi necitlivé úpravy z doby socialismu. Po sedmnácti letech jsme museli přistoupit k renovaci omítek v místech se známkami poškození vlhkostí. Následovala výmalba vnitřních prostor i vnějšího pláště budovy a obnova dřevěných prvků,“ řekl dnes novinářům Kuřimský.
Na výzdobě se podílel i malíř Vladimír Šácha z Hluku, který namaloval slovácké ornamenty kolem výklenků. Většinu stavebních prací zajistili pracovníci odboru správy a údržby města. "Díky tomu se finanční náklady na renovaci kaple pohybovaly okolo 50.000 korun," uvedl starosta.
Letos byly na ocenění Lidová stavba roku Zlínského kraje nominovány čtyři stavby. Kromě vítězné kaple v Uherském Ostrohu šlo o komoru se sklípkem u chalupy číslo popisné 21 v Lužné, Modrou chalupu číslo popisné 152 ve Starém Hrozenkově a venkovskou usedlost číslo popisné 141 v Lopeníku. "Při hodnocení nominovaných staveb sledujeme nejen kvalitu provedené obnovy, ale také to, nakolik se podařilo zachovat jejich původní podobu, historické detaily a tradiční řemeslné prvky. Právě takový citlivý přístup je pro zachování lidové architektury zásadní," uvedl krajský radní Ivan Láska (ANO).
Na ocenění mohou být nominovány nejen kulturní památky, ale i stavby, které dotvářejí vzhled vesnických sídel nebo krajiny a jsou památkami místního významu. U přihlášených objektů hodnoticí komise bere v potaz především kvalitu jejich obnovy, stupeň dochované autenticity, využití stavby i aktivitu vlastníků při péči o kulturní dědictví. "Lidové stavby jsou důležitou součástí našeho kulturního dědictví a utvářejí charakter obcí i celého regionu. Je dobře, že se stále najdou lidé a samosprávy, kterým záleží na jejich zachování a kteří jsou ochotni věnovat obnově čas, energii i prostředky. Oceněním Lidová stavba roku chceme jejich úsilí vyzdvihnout a ukázat, že i drobné stavby mají v naší krajině své nezastupitelné místo," uvedl hejtman Radim Holiš (ANO).
Loni cenu získala chalupa Hajan s číslem popisným 21 v Lužné na Vsetínsku, která pochází z druhé poloviny 18. století.