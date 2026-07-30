Lokomotiva srazila dnes dopoledne ve Zlíně cyklistu, muž nehodu nepřežil

Lokomotiva srazila dnes dopoledne ve Zlíně cyklistu přejíždějícího přes koleje. Muž nehodu nepřežil, uvedla na webu policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Provoz na regionální trati mezi stanicí Zlín střed a Lípou na Zlínsku byl po nehodě několik hodin zastavený, obnoven byl odpoledne. Po dobu omezení jezdily náhradní autobusy.
Nehoda se stala krátce před 9:30 poblíž prodejny Lidl, která je nedaleko Krajské nemocnice T. Bati. Cyklista podle mluvčí přejížděl přes koleje v místě přechodu pro pěší v době, kdy tam projížděla lokomotiva směřující od Vizovic na Otrokovice na Zlínsku. "Strojvedoucí neměl šanci na cyklistu, který vjel na koleje, zareagovat. Ten bohužel na místě podlehl svému zranění," uvedla Kozumplíková.
Okolnostmi nehody se zabývají kriminalisté. Provoz na jednokolejné trati číslo 331, která spojuje Otrokovice, Zlín a Vizovice, byl v místě nehody přibližně čtyři hodiny zastavený. Obnovit se jej podle webu Českých drah podařilo před 14:00.